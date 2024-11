fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Dwa gole w meczu Zagłębie Sosnowiec – Polonia Bytom

Polonia Bytom i Zagłębie Sosnowiec to drużyny, rywalizujące w tej kampanii o awans do Betclic 1. Ligi. Na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że zespół Łukasza Tomczyka rywalizuje o bezpośredni awans. Tymczasem drużyna Marka Saganowskiego marzy o znalezieniu się w strefie barażowej na koniec rozgrywek. Do sobotniej potyczki oba zespoły przystępowały w różnych nastrojach. Sosnowiczanie są bez zwycięstwa od czterech spotkań. Bytomianie natomiast w poprzedniej serii gier rozprawili się z Olimpią Elbląg (0:3).

Betclic 2 liga – skróty meczów

Dodatkowym smaczkiem związanym ze starciem Zagłębia z Polonią, był fakt, że obie drużyny zmierzyły się ze sobą o ligowe punkty po raz pierwszy od maja 2014 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis. Ogólnie obie ekipy przed potyczką 17. kolejki Betclic 1. Ligi mierzyły się ze sobą 56 razy. Częściej górą było Zagłębie, notując 24 zwycięstwa. 15 meczów zakończyło się remisem. Z kolei w 17 starciach lepsza byłą Polonia.

Spotkanie pod znakiem przerw w grze

Po pierwszej odsłonie rywalizacji bliżej wywalczenia trzech punktów byli gospodarze. Było to następstwem akcji z końcówki pierwszej połowy, gdy po szybkiej kontrze w wykonaniu Joela Valencii i zagraniu Hiszpana do Piotra Marcińca ten drugi skierował piłkę do siatki i Zagłębie na przerwę udało się z jednobramkową zaliczką. Wcześniej natomiast sportowo zawody nie stały na wybitnym poziomie. Chociaż w 39. minucie Szymonowi Michalskiemu udało się skierować piłkę do siatki. Sędzia dopatrzył się jednak przewinienia na bramkarzu Kacprze Siucie i gol został anulowany.

Tymczasem po przerwie na gola trzeba było czekać do 75 minuty. Wówczas w nieco ekwilibrystyczny sposób do wyrównania doprowadził Konrad Andrzejczak i znów miał miejsce remis. O ile na boisku nie działo się zbyt wiele, to emocji nie brakowało na trybunach, gdy szalikowcy gości kilka razy odpalili świece dymne, co utrudniało rozgrywanie spotkania. Sędzia trzykrotnie musiał przerywać zawody. Finalnie mecz udało się każdym razie dokończyć. Niemniej wynik nie uległ już zmianie.

Po rozegraniu 17 ligowych kolejek Zagłębie ma na swoim koncie 23 punkty. Z kolei 40 oczek ma Polonia. W następnej kolejce sosnowiczanie zmierzą się na wyjeździe z Olimpią Grudziądz, zaczynając rundę rewanżową. Z kolei Niebiesko-czerwonych czeka hit z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Zagłębie Sosnowiec – Polonia Bytom 1:1 (1:0)

1:0 Piotr Marciniec 44′

1:1 Konrad Andrzejczak 75′