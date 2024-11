Kolejny klub Betclic 2. ligi zwolnił trenera

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Żukowski

Resovia Rzeszów zwolnił trenera

Resovia Rzeszów po spadku do Betclic 2. ligi radzi sobie dość dobrze w tych rozgrywkach. Trzeba powiedzieć, że po dotychczasowych meczach i zakończonej już rundzie jesiennej zespół jest jednym z kandydatów do walki o awans do wyżej klasy rozgrywkowej. Klub z Podkarpacia będzie zimował na 9. miejscu w stawce i jest to dobra lokata do rozpoczęcia walki o pierwszą szóstkę.

WIDEO: Betclic 2 liga – skróty meczów

Pomimo tego, że klub funkcjonuje w trudnych warunkach, a mimo to robi dość przyzwoite wyniki, to zarząd zdecydował się na zwolnienie dotychczasowego szkoleniowca. Resovia Rzeszów w swoich mediach społecznościowych oficjalnie poinformowała, że z klubem rozstaje się trener Jakub Żukowski. W Betclic 2. lidze zespół pod jego wodzą wygrał siedem spotkań, trzy zremisował i dziewięć przegrał.

38-latek prowadził zespół w 21 meczach, w których zanotował średnią punktową na poziomie 1.29 pkt/mecz. Wcześniej przez kilak lat był od asystentem w różnych sztabach trenerów Resovii. Pracował także w Stomilu Olsztyn, Olimpii Grudziądz oraz Chojniczance Chojnice. W komunikacie klubu poza lakonicznym przedstawieniem informacji zabrakło powodów takiej decyzji.

Czytaj więcej: Trener Omonii o Legii: “Gramy z największym polskim klubem. Oczy moich piłkarzy mają płonąć”