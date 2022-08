Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów rozgrywa jak na razie bardzo dobry sezon i jest na drodze do powrotu do Ekstraklasy. Postawa drużyny wpływa na zwiększające się zainteresowanie jej meczami. W niedzielę klub poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że bilety na mecz pucharu Polski z Górnikiem Zabrze rozeszły się w 13 minut.

Ruch Chorzów prezentuje się w tym sezonie bardzo dobrze, co przyciąga na stadion wielu kibiców

W 1/32 finału pucharu Polski Niebiescy zmierzą się w derbach z Górnikiem Zabrze

Ruch Chorzów poinformował, że bilety na mecz pucharowy rozeszły się w 13 minut

Kibice tłumnie stawią się na derby Śląska

Po latach tułaczki po niższych szczeblach rozgrywkowych w Polsce Ruch Chorzów powoli podnosi się i zgłasza akces do gry w Ekstraklasie. Utytułowana drużyna w sezonie 2016/17 spadła do Fortuna 1 Ligi. a po roku jeszcze szczebel niżej. W rozgrywkach 2019/20 klub rozgrywał mecze w III lidze polskiej, ale od tamtego czasu wiele się zmieniło. Obecnie Ruch jest na dobrej drodze by wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Po siedmiu kolejkach Fortuna 1 Ligi. Ruch Chorzów zajmuje 5. miejsce w tabeli ligowej i ma na koncie tylko jedną porażkę. W ubiegłej kolejce podopieczni Jarosława Skrobacza ulegli na wyjeździe ŁKS-owi 0:2. Dobre występy Ruchu przyciągają coraz więcej kibiców, co widać na trybunach podczas meczów ligowych.

🔚 Zaledwie 13 minut potrzebowaliście, by wykupić wszystkie dostępne wejściówki! Sprzedaż biletów na deRby zakończona‼️ pic.twitter.com/O7HSTsygor — Ruch Chorzów (@ruchchorzow1920) August 21, 2022

Zainteresowanie meczami Niebieskich jest obecnie tak duże, że bilety rozchodzą w ekspresowym tempie. W niedzielę klub poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wejściówki na mecz 1/32 pucharu Polski rozeszły się w 13 minut. Nie ma się też co temu dziwić. Ruch zmierzy się w nim z Górnikiem Zabrze, a Wielkie Derby Śląska niemal od zawsze przyciągały całe rzesze fanów. Spotkanie zaplanowane zostało na 1 września o godzinie 20:30.