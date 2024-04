PressFocus Na zdjęciu: Alaksandr Chackiewicz

Kuriozalna wypowiedź Chackiewicza powodem zwolnienia

Zagłębie Sosnowiec nie dość, że w ostatniej kolejce na własnym stadionie przegrało aż 0:4 z GKS-em Katowice, to oliwy do ognia na konferencji dolał Alaksandar Chackiewicz. Białoruski trener otwarcie przed dziennikarzami przyznał, że przed meczem to piłkarze są odpowiedzialni za wybór strategii, a on ustala tylko wyjściowy skład.

Kuriozalna, a zarazem szokująca wypowiedź trenera może kosztować go utratę pracy. Jak informuje Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl, Zagłębie Sosnowiec planuje zmianę na ławce trenerskiej. Według dziennikarza nowym szkoleniowcem zespołu ze stadionu ArcelorMittal Park ma zostać Marek Saganowski.

Saganowski od października ubiegłego roku pozostaje bez pracy po tym, jak rozstał się z Wisłą Płock. Wcześniej 45-latek pracował w roli pierwszego trenera w takich klubach jak Motor Lublin czy Pogoń Siedlce. Na początku przygody z rolą trenera był asystentem Aleksandara Vukovicia i Czesława Michniewicza w Legii Warszawa.