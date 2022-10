PressFocus Na zdjęciu: Oleksij Bykow i Luis Fernandez

Wisła Kraków pokonała rezultatem 2:1 Zagłębie Sosnowiec w wyjazdowym spotkaniu w ramach 16. kolejki Fortuna 1 Ligi. To pierwsze zwycięstwo “Białej Gwiazdy” w rozgrywkach ligowych od 20 sierpnia.

Wisła Kraków wygrała z Zagłębiem Sosnowiec wynikiem 2:1

Bohaterem tego meczu był Luis Fernandez, który ustrzelił dublet

Honorowe trafienie gospodarzom zapewnił natomiast Pawłowski

Premierowe ligowe zwycięstwo Sobolewskiego

Spotkanie w Sosnowcu lepiej rozpoczęło tamtejsze Zagłębie, które już w 13. minucie meczu objęło prowadzenie. Borowski podał do Pawłowskiego, a ten kapitalnie obrócił się z piłką i oddał strzał, z którym nie miał szans Broda. W 19. minucie byliśmy świadkami kolejnej groźnej akcji “Zagłębiaków”, a przed okazją stanął Szumilas, który uderzył obok słupka. W 33. minucie wreszcie poważniej bramce gospodarzy zagroziła “Biała Gwiazda”, jednak strzał Rodado nogami odbił Gliwa. Goście zaczęli przyciskać Zagłębie i coraz lepiej prezentowali się na boisku, czego efektem był gol na 1:1 zdobyty przez Luisa Fernandeza. Hiszpan wykonał skuteczny zwód i następnie popisał się świetnym uderzeniem. Na przerwę zawodnicy schodzili przy wyniku remisowym.

Druga część gry znakomicie rozpoczęła się dla Wisły Kraków, która już w 53. minucie spotkania dopięła swego i wyszła na wymarzone prowadzenie. Dwójkowa akcja Rodado – Fernandez zakończyła się trafieniem tego drugiego Hiszpana, który tym samym skompletował dublet, a w całym sezonie Fortuna 1 Ligi ma już na swoim koncie aż 10 bramek i ex aequo z Kamilem Bilińskim przewodzi w klasyfikacji strzelców. Później działo się nieco mniej, chociaż były jakieś szanse zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W 70. minucie Rodado zdobył gola na 3:1 dla “Białej Gwiazdy”, lecz sędzia po analizie VAR anulował to trafienie z powodu faulu. Następnie podopieczni Radosława Sobolewskiego trochę się cofnęli, by utrzymać korzystny rezultat, co ostatecznie im się udało, choć do końca piątkowego pojedynku było gorąco z obu stron boiska. “Biała Gwiazda” z 23 punktami aktualnie zajmuje 8. miejsce w tabeli. Zagłębie Sosnowiec – Wisła Kraków 1:2.