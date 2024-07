Łukasz Zwoliński został zgłoszony do składu Wisły Kraków na mecz z Rapidem Wiedeń. To bez wątpienia dobra informacja dla Kazimierza Moskala.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Zwoliński może zagrać z Rapidem Wiedeń

Kilka dni temu Wisła Kraków oficjalnie ogłosiła transfer Łukasza Zwolińskiego z Rakowa Częstochowa. Napastnik do ekip Białej Gwiazdy dołączył na zasadzie transferu definitywnego. Piłkarz podpisał z klubem dwuletnią umowę, ważną do 2026 roku.

Zwoliński dostał wolną rękę od Marka Papszuna, aby znaleźć sobie nowy klub. 31-latkiem szybko zainteresowała się Wisła Kraków. Po odejściach Szymona Sobczaka i Michała Żyry, klub miał w składzie tylko jednego napastnika. Zwoliński teraz ma szansę stworzyć duet z Angelem Rodado. W jednej z rozmów trener Kazimierz Moskal zapytany o taki sposób gry odpowiedział, że obecność dwóch napastników na boisku jest możliwa.

Mimo że transfer doszedł do skutku 15 lipca, to pozostawała nuta niepewności na temat tego, czy Zwoliński zagra z Rapidem Wiedeń w 2. rundzie eliminacji do Ligi Europy. Teraz wiadomo już, że wszelkie formalności zostały spełnione i piłkarz został oficjalnie zgłoszony do składu Białej Gwiazdy.

Wszystko potwierdza strona UEFA, na której można doczytać, że do kadry zgłoszony jest Goku. Jednak Hiszpan ze względu na bliski transfer do Wieczystej Kraków raczej nie będzie brany pod uwagę.

Mecz Wisła Krakow – Rapid Wiedeń odbędzie się w czwartek (25 lipca) o godzinie 18:00.

