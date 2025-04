Wisła walczy o czwarte zwycięstwo z rzędu. Na drodze staje opolska Odra

Jednym z niedzielnych meczy tej kolejki Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy zespołami Odry Opole oraz Wisły Kraków. Faworytem są goście, ale czy potwierdzą to na murawie?

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Odra Opole podejmie Wisłę Kraków

Jednym z niedzielnych meczy tej kolejki Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy zespołami Odry Opole oraz Wisły Kraków. Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji są oczywiście piłkarzy spod Wawelu, którzy jadą na stadion swojego rywala po czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu. Dobra forma w ostatnich tygodniach oraz ogólnie pod batutą Mariusza Jopa powoduje, że aktualnie Biała Gwiazda lokuje się na 6. miejscu w ligowej tabeli i na nowo podłączona jest do walki o baraże.

Z kolei Odra Opole na jakiś czas wyskoczyła ze strefy spadkowej, ale z pewnością wyniki zespołu Jarosława Skrobacza nadal są dużym powodem do niepokoju dla kibiców oraz wszystkich w klubie. Wszystko przez fakt, że nad zespołami znajdującymi się pod kreską mają oni tylko dwa punkty przewagi co może w najbliższym czasie skutkować powrotem do strefy spadkowej.

Ostatnie mecze obu zespołów

Jeśli chodzi o piłkarzy gospodarzy, a więc Odry Opole, to oni w poprzedniej kolejce, a właściwie kilka dni temu w meczu rozgrywanym w środku tygodnia przegrali z ekipą Znicza Pruszków 1:2. Wcześniej z kolei ulegli Polonii Warszawa 0:1. Dość sensacyjnie udało się drużynie z Opola pokonać ŁKS Łódź na terenie utytułowanego klubu. Ostatnie mecze to także remis ze Stalą Stalowa Wola 0:0 oraz wynik aż 1:5 przeciwko GKS-owi Tychy.

Wisła Kraków z kolei w ostatnich pięciu meczach, aż cztery razy schodziła z boiska jako zespół wygrany. Pokonali oni bowiem w środę Chrobrego Głogów przed własną publicznością odwracając losy meczu z 0:1 na 2:1. Wcześniej z kolei okazali się lepsi od Warty Poznań, Kotwicy Kołobrzeg oraz Górnika Łęczna. Jedyna porażka jaka się przydarzyła w ekipie Mariusza Jopa w ostatnim czasie to wyjazdowy mecz z Miedzią Legnica, który zakończył się rezultatem 2:1 dla gospodarzy.

Mecze drużyny Odra Opole Znicz Pruszków 2 Odra Opole 1 Odra Opole 0 Polonia Warszawa 1 ŁKS Łódź 1 Odra Opole 2 Stal Stalowa Wola 0 Odra Opole 0 Odra Opole 1 GKS Tychy 5 Mecze drużyny Wisła Kraków Wisła Kraków 2 Chrobry Głogów 1 Warta Poznań 0 Wisła Kraków 1 Wisła Kraków 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Miedź Legnica 2 Wisła Kraków 1 Wisła Kraków 1 Górnik Łęczna 0

Bezpośrednie mecze Odry Opole i Wisły Kraków

Zespoły te w ostatnich sezonach rywalizują ze sobą dość regularnie. W pierwszym meczu obecnego sezonu lepsi okazali się gracze Wisły Kraków, którzy wygrali na swoim stadionie aż 5:0. To był koncert Białej Gwiazdy, który obnażył wszystkie słabe strony opolan. W poprzednim sezonie z kolei sytuacja wyglądała tak, że w Opolu lepsza była Wisła, a w Krakowie Odra.

Kursy bukmacherskie na mecz Odra Opole – Wisła Kraków

Według bukmachera Betclic zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Wisły Kraków. Kurs na trzy punkty ekipy Mariusza Jopa wynosi mniej więcej 1.45. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.20. Jeśli zaś chcemy zagrać na zwycięstwo gospodarzy z Opola, zagrać można to po aż 6.20.

Odra Opole Wisła Kraków 6.20 4.20 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2025 15:12 .

