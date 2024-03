IMAGO/Grzegorz Wajda/SOPA Images Na zdjęciu: Albert Rude

Rude o zamieszaniu wokół meczu z Widzewem: Nie rozmawiamy o tym w szatni

Trener Wisły o swoich piłkarzach: Profil naszych zawodników być może pasuje bardziej do ekstraklasy.

O przygotowaniach do meczu z Arką: ostatni tydzień był łatwiejszy dla zawodników

Wisła przed kluczowym meczem

Wisłę Kraków w piątkowy wieczór czeka kolejne kluczowe spotkanie w walce o awans do Ekstraklasy. Na wyjeździe zmierzy się z liderującą w tabeli Arką Gdynia. Do tego spotkania przystąpi podbudowana awansem do półfinału Pucharu Polski oraz ligową wygraną z Odrą Opole. O przygotowaniach do piątkowego meczu, ale nie tylko, podczas konferencji prasowej opowiadał trener Białej Gwiazdy Albert Rude.

Trener Rude o zamieszaniu wokół meczu z Widzewem Łódź: – Nie rozmawiamy o tym w szatni. Myślę, że praca sędziego oraz VAR-u jest bardzo trudna i nie ma co wywierać ekstra presji. Jeśli każdy mecz w którym drużyna nie zgadza się z decyzją sędziego miałby być powtarzany to byłoby to 95% takich spotkań. W tym biznesie chodzi o wygrywanie i przegrywanie. Musimy iść do przodu.

Trener Rude przed Arką: – Spodziewamy się bardzo trudnego meczu. Arka ma jeden z mocniejszych ataków w pierwszej lidze. Są zawodnicy którzy robią różnicę. Jeśli chcemy wygrać ten mecz, musimy atakować lepiej niż Arka.

O meczu z Odrą Opole: – W każdym meczu spotykamy się z sytuacjami, które dają nam pole do poprawy. W ostatnim meczu mierzyliśmy się z licznym blokiem defensywnym, co nie jest łatwe do sforsowania, ale mimo to mieliśmy 18 strzałów, co jest nie złym wynikiem. Połowa z nich była zablokowana, co tylko pokazuje, że możemy stwarzać sobie bardziej klarowne sytuacje. Pracujemy nad tym.

Czy Wiśle grałoby się łatwiej w Ekstraklasie? – Dostałem takie pytanie kilka tygodni temu. Myślę, że jest to możliwe że w Ekstraklasie drużyny grają inaczej niż w pierwszej lidze. Profil naszych zawodników być może pasuje bardziej do Ekstraklasy. Rzeczywistość jest jednak taka, że jesteśmy w pierwszej lidze i w każdym meczu musimy udowadniać, że jesteśmy lepsi od naszych przeciwników. Nad tym pracujemy codziennie.

O nauce polskiej piłki: – Muszę uczyć się szybciej. Przychodząc tutaj przyjąłem bardzo wiele informacji jak to wszystko wygląda, ale przede wszystkim musisz tego sam doświadczyć. W meczu z Tychami bardzo cierpieliśmy przy trzech, czterech kontratakach i to pokazało mi, że musimy bardzo dużo poprawić w tym aspekcie. To jest coś co musisz przeżyć, żeby to poprawić. Nie mamy czasu i musimy szybciej poprawiać nasze błędy.

O braku kibiców Wisły na wyjazdach: – Byłem pod wrażeniem atmosfery na naszym stadionie podczas meczu z Widzewem. Tego wsparcia na meczach wyjazdowych nie mamy. Nasi kibice nie mogą być z nami. Jesteśmy tam sami i musimy sobie z tym radzić. Nasze nastawienie jest takie że ok, nasi fani są dla nas bardzo ważni, ale nie ma wymówek. Przyjechaliśmy po trzy punkty i przywieziemy je ze sobą do Krakowa.

Trener Wiślaków odpowiedział również na kilka naszych pytań:

Za wami ciężki tydzień. Dogrywka z Widzewem, później ligowy mecz w Opolu. Jak drużyna zniosła te obciążenia?

Bardzo mądrze przygotowaliśmy się do tego. Po meczu z Widzewem i Odrą ostatni tydzień był łatwiejszy dla zawodników. Musieliśmy się tak przygotować, żeby w stu procentach być gotowym na jutrzejszy mecz.

Czy podczas przygotowań do meczu z Arką bardziej koncentrował się pan nad tym jak gra przeciwnik?

Generalnie zawsze musisz używać pewnych informacji, które masz na temat przeciwnika. Jeśli wiemy, że zagramy z drużyną która gra w niskim pressingu, musimy zwrócić bardziej uwagę na nasz atak pozycyjny. Jeśli mierzysz się z zespołem, który atakuje bardzo dobrze, musimy skupić się bardziej na obronie. Tak jak powiedziałem, w każdym meczu mamy coś do poprawy i do rozwoju. Oczywiście mecz z Arką będzie dla nas ogromnym testem.

Sporym echem w mediach odbiło się pozyskanie napastnika Omraniego. Czy na treningach pokazuje jakość i widać, że jakiś czas temu grał na wysokim poziomie?

Pomimo wszystkich kontrowersji, które towarzyszyły jego przyjściu, ma bardzo dużo jakości. Oczywiście obecnie musi dojść do poziomu fizycznego i do zrozumienia naszego modelu gry. Wtedy będziemy z niego korzystać.

Jest pan zadowolony że w półfinale wylosowaliście Piasta?

Nie będę kłamał, to jest bardzo ekscytujące dla nas. Ale musimy być rozsądni, musimy wstrzymać naszą ekscytację do momentu, gdy ten półfinał nadejdzie. W tym momencie musimy być w stu procentach skoncentrowani na Arce.

