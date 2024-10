Wisła Kraków negocjuje z ważnymi piłkarzami. Wkrótce nowe umowy?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła prowadzi rozmowy. Co z Dudą i Gogółem?

Wisła Kraków po słabym początku sezonu w lidze wreszcie łapie regularność i punktuje na dobrym poziomie. Wciąż ma dość sporą stratę do ligowej czołówki, ale ostatnie tygodnie dają nadzieję, że uda się ją odrobić. Z obozu krakowskiego klubu docierają ostatnio w zdecydowanej większości dobre informacje. Po udanym meczu z Wisłą Płock umowa Mariusza Kutwy została automatycznie przedłużona. Dzień później Wisła skorzystała z opcji przedłużenia kontraktu Patryka Letkiewicza, który pod wodzą Mariusza Jopa jest numerem jeden między słupkami. Zdaje się, że na tym nie koniec pozytywnych wieści dla kibiców. “Gazeta Krakowska” donosi, że pierwszoligowiec prowadzi rozmowy również z innymi piłkarzami.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Chodzi o Kacpra Dudę i Patryka Gogóła. Ten pierwszy w minionym sezonie był kluczową postacią środka pola. W trakcie letnich przygotowań doznał kontuzji i dopiero wraca do gry. Nie ulega jednak wątpliwościom, że to obecnie największy talent w szeregach Wisły, dlatego zatrzymanie go jest dla klubu bardzo ważnym zadaniem. Obecna umowa Dudy obowiązuje tylko do 2025 roku, ale zawiera opcję przedłużenia o dwanaście miesięcy.

Gogół także jest związany z Wisłą do 2025 roku. Na przestrzeni ostatnich miesięcy środkowy pomocnik znacznie się rozwinął, choć nie ma pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce. 21-latek stracił status młodzieżowca w pierwszej lidze, ale mimo to gra regularnie. W tym sezonie zanotował już bramkę oraz trzy asysty.

Bez wątpienia zarówno Duda, jak i Gogół mają przyszłość w Wiśle i potencjał, by grać na wysokim poziomie.