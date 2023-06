Wisła Kraków miała wykonać krok w kierunku powrotu do Ekstraklasy w spotkaniu z Puszczą Niepołomice. Po pierwszej odsłonie Biała Gwiazda nie ma jednak powodów do zadowolenia, bo podopieczni Tomasza Tułacza prowadzą różnicą dwóch goli (2:0).

Puszcza Niepołomice kolejny raz zawiesiła wysoko poprzeczkę Wiśle Kraków w tym sezonie

Podopieczni Tomasza Tułacza po pierwszej połowie prowadzą 2:0

Gole dla Żubrów strzelili Kamil Zapolnik i Łukasz Sołowiej

Ekstraklasa oddaliła się od Wisły Kraków

Wisła Kraków od początku sezonu była postrzegana jako jeden z kandydatów do awansu do Ekstraklasy. Pod wodzą trenera Jerzego Brzeczka sytuacja Białej Gwiazdy była zła. Naprawił ją jednak Radosław Sobolewski. Dzięki świetnej rundzie wiosennej krakowski team dał radę wspiąć się z 10.miejsca w tabeli do strefy barażowej.

We wtorek 6 czerwca ekipa z Reymonta w barażu półfinałowym o awans do Ekstraklasy mierzyła się z Puszczą Niepołomice. Wisła liczyła na pierwsze zwycięstwo w kampanii nad ekipą Tomasza Tułacza. Pomóc w zrealizowaniu celu miało ponad 20 tysięcy widzów zgromadzonych na trybunach.

W każdym razie Puszcza skupiła się tym, aby robić swoje i przyniosło to efekty. Na prowadzenie niepołomiczan wyprowadził w 33. minucie Kamil Zapolnik, popisując się celnym strzałem głową. Tymczasem przed przerwą bramkę na 2:0 dla gości dołożył Łukasz Sołowiej i sytuacja krakowskiej drużyny stała się bardzo trudna.

