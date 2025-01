Piotr Front / Sipa US Alamy / Na zdjęciu: Jarosław Królewski i Cezary Kulesza

Wielkie kary za pseudo powody nieprzyjęcia kibiców

Od sierpnia 2023 roku kibice Wisły Kraków nie są wpuszczani na zdecydowaną większość wyjazdowych spotkań zarówno w rozgrywkach Betclic 1. ligi, jak i Pucharu Polski. Jest to spowodowane zajściami do których doszło w pod Tarnowem, gdzie w bójce pseudokibiców zmarł jeden z uczestników. Od tamtego momentu fani Białej Gwiazdy obarczeni są swego rodzaju nieformalnym zakazem wyjazdowym i ostracyzmem w środowisku.

WIDEO: Wisła Kraków – skróty meczów

Kluby do tej pory wymyślały bardzo różne, często abstrakcyjne powody, jak remonty, awarie czy inne szemrane historie po to, aby tylko zablokować możliwość udziału fanom Wisły w wyjazdowych meczach swojej ekipy. Ostatni przykład pochodzi z wczoraj, gdy podobny komunikat wystosowała Arka Gdynia. Teraz jednak okazuje się, że z tym koniec i PZPN zdecydował się radykalnie zareagować.

Jak poinformował na łamach “Wirtualnej Polski” Szymon Jadczak, PZPN zmienia przepisy po to, aby kibice Wisły Kraków, ale też ewentualnie innych klubów w przyszłości, mogli uczestniczyć w wyjazdowych starciach. Od nowej rundy klub, który zdecyduje się na nieprzyjęcie kibiców gości będzie kontrolowany przez komisję dyscyplinarną PZPN i jeśli ta stwierdzi, że nie było podstawy do odmowy, to będzie mógł ukarać zakazujący klub karą do nawet pięciu milionów złotych. Wydaje się więc, że część bardzo dziwnych powodów zostanie ukrócona.

Czy PZPN podjął dobrą decyzję o karaniu klubów, które nie będą mieć podstawy do wpuszczania fanów Wisły Kraków? Tak

Nie

Nie mam zdania Tak 89%

Nie 9%

Nie mam zdania 1% 74+ Votes

Czytaj więcej: Motor Lublin. Co z kontraktem Samuela Mraza? Mateusz Stolarski chce liczb… też od sztabu