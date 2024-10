Wisła Kraków wyczekuje jego powrotu. Pomocnik wznowił treningi

Kacper Duda od początku sezonu nie jest w stanie wrócić do gry. Wisła Kraków poinformowała, że 20-latek wznowił treningi z drużyn. Niebawem powinien pojawić się na murawie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kacper Duda

Wisła będzie miała do dyspozycji kolejnego młodzieżowca

Kacper Duda w poprzednim sezonie był podstawowym zawodnikiem Wisły Kraków. Odegrał znacząco rolę w sukcesie, jakim niewątpliwie była wygrana w rozgrywkach Pucharu Polski. Biała Gwiazda nie zdołała natomiast wydostać się z pierwszej ligi, dlatego bardzo ważne było zatrzymanie pomocnika, który jest uważany za najlepszego młodzieżowca w zespole. Podczas przygotowań do obecnej kampanii Duda nabawił się jednak problemów zdrowotnych, które wypisały go z gry na kilka miesięcy.

Rehabilitacja Dudy przebiegała pomyślnie, lecz gdy był już bliski gry, przytrafił mu się kolejny uraz. Wisła Kraków w dalszym ciągu musiała mierzyć się z problemem dotyczącym obsady pozycji młodzieżowca. Mariusz Jop zdecydował się więc postawić między słupkami na Patryka Letkiewicza, który rokuje lepiej od Mariusza Kutwy czy Piotra Starzyńskiego. Nie ulega natomiast wątpliwościom, że Duda, niezależnie od jego wieku, byłby realnym wzmocnieniem wyjściowej jedenastki.

Kibice wyczekują powrotu Dudy do gry. Wisła Kraków w czwartek przekazała pozytywne wieści – młody pomocnik wznowił treningi z resztą drużyny. Oznacza to, że już niebawem trener Jop będzie mógł z niego skorzystać. Do optymalnej dyspozycji fizycznej najprawdopodobniej będzie dochodził w rezerwach, podobnie jak pozostali zawodnicy wracający po kontuzjach.