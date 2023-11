fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków podpisała nowy kontrakt z utalentowanym obrońcą

Jakub Wiśniewski przedłużył swoją umowę do połowy 2025 roku

19-latek niedawno zadebiutował w seniorskiej drużynie

Wisła zabezpieczyła przyszłość swojego młodzieżowca

Wisła Kraków chce pracować nad promocją swoich najbardziej utalentowanych zawodników. Aktualnie za takowego uchodzi Kacper Duda, który jest ważnym elementem wyjściowej jedenastki. Swoje szanse otrzymują także Patryk Gogół oraz Jakub Krzyżanowski, który dopiero co zaliczył z reprezentacją Polski U17 występ na mistrzostwach świata w Indonezji.

Teraz Biała Gwiazda poinformowała, że dogadała się z kolejnym swoim młodzieżowcem, który postanowił kontynuować swoją przygodę z piłką pod Wawelem. Jakub Wiśniewski zawarł umowę do połowy 2025 roku z opcją przedłużenia.

To bardzo istotne dla klubu, który tym samym nie musi obawiać się o przyszłość 19-latka i ewentualną utratę go za darmo. Wiśniewski w tym sezonie zaliczył swój debiut w seniorskiej drużynie. Miało to miejsce na początku listopada przy okazji domowego meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Dla czwartoligowych rezerw rozegrał natomiast trzynaście spotkań i strzelił jednego gola.

Kuba Wiśniewski na dłużej w Wiśle! ⭐️ 𝐏𝐨𝐰𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 w realizacji kolejnych celów! 🤝



🖊️ https://t.co/eBmgKzziOR pic.twitter.com/QYldduAVmK — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) November 30, 2023

