PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków nie tylko lideruje w tabeli 1 Ligi, ale również transmisje meczów z jej udziałem cieszą się największym zainteresowaniem. Wysoka oglądalność została doceniona przez Polsat. Jak poinformowała rzecznik Białej Gwiazdy Karolina Biedrzycka, stacja już teraz podjęła decyzję o transmitowaniu wszystkich spotkań Wisły w tym sezonie.

Transmisje meczów Wisły Kraków w obecnym sezonie 1 Ligi cieszą się bardzo dużą popularnością

Kibice Białej Gwiazdy mogą spać spokojnie, ponieważ stacja Polsat pokaże wszystkie spotkania zespołu

Najbliższy ligowy mecz Wisła rozegra w piątek. Rywalem będzie Chrobry Głogów

Wszystkie mecze Wisły Kraków w telewizji Polsat

Wyłącznymi prawami do transmisji meczów na zapleczu Ekstraklasy dysponuje stacja Polsat, która w każdej kolejce na swoich telewizyjnych kanałach pokazuje trzy wybrane spotkania. Jedynym klubem, którego mecze w tym sezonie za każdym razem gościły na antenach Polsatu jest Wisła Kraków. Nie może to dziwić, bowiem zainteresowanie spotkaniami z udziałem Białej Gwiazdy jest ogromne.

Podczas środowej konferencji prasowej kibice Wisły Kraków otrzymali bardzo dobrą informację. Stacja Polsat podjęła bowiem decyzję, że pokaże “na żywo” w telewizji wszystkie pozostałe spotkania drużyny Jerzego Brzęczka w tym sezonie. – Zapadła decyzja, że Polsat będzie pokazywał w telewizji wszystkie mecze Wisły. Zainteresowanie jest ogromne – powiedziała rzecznik Wisły Karolina Biedrzycka, cytowana przez portal lovekrakow.pl.

Najbliższe ligowe spotkanie Wisłę czeka już w najbliższy piątek. Wyjazdowym rywalem Białej Gwiazdy będzie Chrobry Głogów. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra.

Zobacz także: Wisła Kraków z możliwymi zmianami na poziomie właścicielskim

Mecze Wisły Kraków online

Wszystkie spotkania Wisły Kraków w 1 Lidze można również oglądać za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi Polsat Box Go. Teraz dostęp do niej można uzyskać zupełnie za darmo na 30 dni. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.