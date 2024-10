Wisła Kraków opublikowała komunikat ws. stanu zdrowia Carbo

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Marc Carbo

Carbo doznał uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego

Wisła Kraków w niedzielę rozegrała bardzo dobre zawody i pokonała Wisłę Płock 3:1 w meczu ligowym. Jednak rysę na dobrym występie Białej Gwiazdy pozostawił uraz Marco Carbo, wiodącej postaci w zespole Mariusza Jopa. Pomocnik z powodu kontuzji musiał opuścić plac gry już w 34. minucie spotkania, co wywołało niepokój w krakowskiej drużynie.

W czwartek, Wisła Kraków oficjalnie poinformowała o stanie zdrowia swojego piłkarza. “Marc Carbo – który w 34. minucie meczu z Wisłą Płock opuścił murawę przeszedł kompletne badania. Wyniki potwierdziły początkową diagnozę – zawodnik doznał uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Klub dodał również, że sztab medyczny “wdrożył leczenie polegające na zabiegach rehabilitacyjnych”, a od ich przebiegu zależeć będzie dalsze działanie. Nie podano oficjalnej daty powrotu zawodnika do gry.

Wisła Kraków dzięki wygranej w Płocku awansowała na 10 lokatę w Betclic 1 Lidze. Biała gwiazda w dwunastu pojedynkach zgromadziła 18 punktów. Liderujący zespół Bruk-Betu Termaliki w czternastu starciach zgromadził natomiast 32 oczka. Z kolei do szóstej pozycji zajmowanej przez Górnik Łęczna ekipa Jopa traci już tylko sześć punktów mając o dwa mecze rozegrane mniej. To sprawia, że już wkrótce Wisła może włączyć się do walki o czołowe lokaty i awans do PKO Ekstraklasy.