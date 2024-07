Damian Gąska został właśnie zaprezentowany jako nowy gracz Warty Poznań. Pomocnik ostatnio grał dla Górnika Łęczna. Ze spadkowiczem podpisał kontrakt do końca sezonu 2024/25 z opcją przedłużenia o kolejny rok.

PressFocus Na zdjęciu: Damian Gąska

Damian Gąska nowym graczem Warty Poznań

Warta Poznań po spadku z PKO Ekstraklasy miała spore problemy. Przez jakiś czas zapowiadało się nawet, że klub może wycofać się z rozgrywek Betclic 1. ligi i zacząć nową kampanię od dużo niższego szczebla. Tak się jednak nie stało i Zieloni będą grać na zapleczu elity na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim.

Od tego czasu klub także ruszył mocno z polityką transferową. Nowym graczem Warty został m.in. Rafał Adamski z Zagłębia Lubin, Tomasz Wojcinowicz z Puszczy Niepołomice oraz Maciej Firlej również z Puszczy. Teraz z kolei ekipa z Poznania potwierdziła kolejny ciekawy ruch.

Mianowicie nowym graczem Warty Poznań został Damian Gąska. 27-letni ofensywny pomocnik przez ostatnie sezony związany był z Górnikiem Łęczna, z którym miał umowę ważną do końca czerwca 2024 roku. Tym samym do Zielonych przechodzi jako wolny zawodnik. Gąska rozegrał w PKO Ekstraklasie 74 mecze w barwach Śląska Wrocław i Górnika Łęczna, dla którego strzelił 5 goli w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ze spadkowiczem podpisał kontrakt do końca sezonu 2024/25 z opcją przedłużenia o kolejny rok.

