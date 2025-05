Walka w Betclic 2. lidze wchodzi w decydującą fazę. Podbeskidzie podejmuje Resovię

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Podbeskidzie podejmuje Resovię

Jednym z wielu sobotnich spotkań Betclic 2. ligi będzie rywalizacja w Bielsku-Białej, gdzie miejscowe Podbeskidzie podejmie zespół Resovii Rzeszów. Wiele wskazuje na to, że czeka nas bardzo dobre i wyrównane starcie. Świadczy o tym forma obu ekip w ostatnim czasie, fakt, że w poprzednim czasie grały one w wyższej lidze, doskonały pierwszy mecz w tym sezonie oraz to, że nadal trwa walka o miejsca barażowe.

Zarówno Podbeskidzie, jak i Resovia nadal mają spore szanse na zakwalifikowanie się do tej strefy, choć oczywiście bliżej jest gospodarzom, którzy lokują się aktualnie na 6. lokacie. Niemniej ten mecz jest bardzo istotny dla układu tabeli i porażka Resovii przekreśli jej szanse na pierwszą szóstkę, zaś Górali podbuduje przed końcówką rundy.

Kto wygra mecz? Podbeskidzie

Remis

Resovia Podbeskidzie 0%

Remis 0%

Resovia 100% 2+ Votes

Ostatnie mecze obu zespołów

Podbeskidzie Bielsko-Biała w poprzedniej kolejce pokonało w derbach miasta zespół Rekordu Bielsko-Biała 0:2. Wcześniej z kolei udało się wygrać przed własną publicznością z Olimpią Grudziądz 2:1. Ostatni remis Górali to mecz z Zagłębiem Sosnowiec, gdzie było 0:0. W sumie od sześciu spotkań podopieczni Krzysztofa Bredego są niepokonani i w tym czasie wygrali cztery mecze oraz dwa zremisowali.

Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy gości, to oni przed tygodniem okazali się sensacyjnie lepsi od piłkarzy lidera ligi, a więc Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Przed własną publiką Resovią wygrała 2:0. Wcześniej udało się pokonać Olimpię Elbląg, ale porażką zakończył się mecz z Hutnikiem Kraków. W sumie w sześciu ostatnich meczach rzeszowianie zdobyli 11 punktów.

Mecze drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała Rekord Bielsko-Biała 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 1 Zagłębie Sosnowiec 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 Chojniczanka 1 Wieczysta Kraków 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 Mecze drużyny Resovia Resovia 2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Olimpia Elbląg 1 Resovia 2 Resovia 0 Hutnik Kraków 1 KKS 1925 Kalisz 0 Resovia 2 Resovia 0 Polonia Bytom 0

Historia bezpośrednich spotkań

W pierwszym meczu tego sezonu było 3:2 dla Podbeskidzia, choć do przerwy to Resovia prowadziła i to 0:2. Po przerwie jednak Górale odrobili straty i w heroicznych okolicznościach odnieśli zwycięstwo. W poprzednim sezonie, jeszcze w Betclic 1. lidze dwukrotnie w starciu tych ekip padał remis, najpierw 1:1, a następnie 2:2. Co ciekawe, w ostatnich latach Resovia nie wygrała ani razu nad Podbeskidziem.

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmachera Betclic faworytem tego meczu jest zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała. Kurs na zwycięstwo Górali wynosi mniej więcej 1.93. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.45. Jeśli chcemy zaś zagrać na trzy punkty gości, a więc Resovii, to musimy zagrać za mniej więcej 3.55.

Podbeskidzie Bielsko-Biała Resovia 1.93 3.45 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2025 21:32 .