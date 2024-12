fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Łyczko

Stal Rzeszów i Górnik Łęczna to ekipy, mogące stawiać sobie za priorytet na rundę wiosenną walkę o awans do PKO BP Ekstraklasy drogą przez baraże. Drużyna z Rzeszowa wyróżnia się tym, że jest w niej wiele młodych wilczków, którzy mają potencjał na to, aby namieszać w polskiej piłce. Mowa przede wszystkim o Szymonie Łyczko. Z kolei Zielono-czarni są ekipą, wyróżniająca się grą pragmatyczną. To ma jednocześnie przełożenie na zaledwie jedną porażkę w dziewięciu ostatnich występach. W pierwszym starciu między oboma zespołami padły trzy gole, co można traktować jako dobry prognostyk na sobotni wieczór. Ciekawostką przed startem zawodów jest natomiast to, że Marek Zub jak dotąd miał okazję dwa razy rywalizować z zespołami dowodzonymi przez Ireneusza Mamrota i za każdym razem był górą.

Górnik z potencjałem na króla remisów

Trzy punkty dzieli w tabeli Betclic 1. Ligi zespoły Stali Rzeszów i Górnika Łęczna. Drużyna Marka Zuba ma na swoim koncie 29 oczek, co jest następstwem siedmiu zwycięstw. Rzeszowianie w pokonanym polu zostawili między innymi GKS Tychy (5:1) czy Znicz Pruszków (2:1). W każdym razie w ostatnich sześciu starciach aż cztery razy z placu gry na tarczy schodziła Stal. Z kolei Zielono-czarni ostatni notują mnóstwo remisów. Górnik w ostatnich dziewięciu starciach zaliczył sześć remisów, co może być bolączką dla ekipy z Łęcznej. Wyzwanie przed zespołem Ireneusza Mamrota jest zatem przełożenie wajchy w kierunku zwycięstw.

Mecze drużyny Stal Rzeszów Arka Gdynia 2 Stal Rzeszów 1 Wisła Kraków 1 Stal Rzeszów 1 Stal Rzeszów 2 Znicz Pruszków 1 Polonia Warszawa 1 Stal Rzeszów 0 Stal Rzeszów 2 ŁKS Łódź 4 Mecze drużyny Górnik Łęczna Górnik Łęczna 2 Stal Stalowa Wola 0 Górnik Łęczna 2 GKS Tychy 2 Wisła Płock 2 Górnik Łęczna 2 Górnik Łęczna 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Pogoń Siedlce 1 Górnik Łęczna 1

Sytuacja kadrowa w Stali i Górniku

Gospodarze sobotniego starcia podejdą do rywalizacji osłabieni brakiem dwóch graczy. Wygląda na to, że trener Marek Zub nie będzie mógł skorzystać z usług takich zawodników jak Franciszek Połowiec oraz Arsen Grossu. Tymczasem w szeregach zespołu Ireneusza Mamrota zabraknie Tomasza Woźniaka czy Egzona Kryeziu.

Uwagę kibiców mogą natomiast w ekipie z Rzeszowa przykuwać przede wszystkim Tomasz Bała i Sebastien Thill. Pierwszy ma na swoim koncie sześć zdobytych bramek. Drugi z kolei błyszczy przede wszystkim pod względem kluczowych podań, mając ich już siedem. Na koncie Luksemburczyka są także trzy zdobyte bramki. Nie gorszymi bilansami mogą się jednak pochwalić gracze Górnika. Na pierwszy plan wysuwają się Damian Warchoł i Przemysław Banaszek, którzy strzelili już po dziewięć goli.

Stal Rzeszów – Górnik Łęczna: przewidywane składy

Stal Rzeszów: Raciniewski – Warczak, Kaczor, Kościelny, Wachowiak, Łyczko, Piotrowski, Thill, Kądziołka, Duljević, Bała

Górnik Łęczna: Pindroch – Bednarczyk, Szabaciuk, De Amo, Grabowski, Malamis, Żyra, Deja, Spacil, Warchoł, Banaszek.

Stal wie, jak korzystać z atutu własnego stadionu

Stal Rzeszów w tym sezonie na dziewięć meczów u siebie była górą w pięciu starciach. Zdobywał w nich 18 bramek, tracąc 12, co może dawać do myślenia. Tym bardziej że Górnik Łęczna w roli gościa prezentuje się przeciętnie, remisując aż pięć razy. Chociaż z drugiej strony Zielono-czarni na wyjeździe przegrali tylko raz w tej kampanii. Eksperci w każdym razie większe szanse na zwycięstwo nadają gospodarzom.

Wynik Operator Kurs Stal Rzeszów 2.05 Remis 3.45 Górnik Łęczna 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 grudnia 2024 15:44 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Stal Rzeszów P P P W R P ? 44.5 % Remis 26.7 % Górnik Łęczna W R P R R W ? 28.8 %

Sobotnie spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w interncie. Transmisja z meczu Stal Rzeszów - Górnik Łęczna będzie do obejrzenia na antenie TVP 3. Rywalizację skomentują Sławomir Kwiatkowski i Dariusz Dudek. Ponadto dostęp do transmisji zapewni strona internetowa TVPSport.pl, a także aplikacja TVP Sport. Spotkanie można również oglądać dzięki usłudze Betclic TV.