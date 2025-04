fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Legia Warszawa

Legia bez litości dla Ruchu i z awansem do finału

Ruch Chorzów w 2025 roku prezentuje się wynikowo bardzo źle. Niebiescy pod wodzą trenera Dawida Szulczka wygrali tylko raz, gdy pokonali w krajowym pucharze Koronę Kielce (2:0). W pozostałych sześciu potyczkach ligowych zanotowali natomiast trzy porażki i to bez zdobytej bramki, a także trzy remisy, co sprawiło, że w klubowych gabinetach mogło zrobić się nerwowo.

Legia Warszawa to natomiast ekipa, która szansy na grę w europejskich pucharach na finiszu sezonu może upatrywać tak naprawdę tylko poprzez triumf w Pucharze Polski. Szanse na ligowe podium Wojskowi mają tylko matematyczne. Z kolei w Lidze Konferencji na drodze 15-krotnego mistrza Polski stanie Chelsea, co sprawia, że prawdopodobieństwo na końcowy sukces też nie jest duże.

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Już w piątej minucie na listę strzelców wpisał się Kacper Chodyna. Skrzydłowa ekipy Goncalo Feio sfinalizował akcje, która była następstwem fatalnej straty Jehora Cykało w środku pola. Tym samym gospodarze zaliczyli powtórkę z pamiętnej potyczki z Wisłą Kraków, który w podobnym czasie gry bramkę zdobył Mariusz Kutwa.

Tymczasem w 28. minucie Legia podwyższyła swoje prowadzenie. Ponownie na nosie Ruchu zagrał Marc Gual, który strzelił gola Ruchowi na Stadionie Śląskim także w starciu z lutego 2024 roku, gdy stołeczna ekipa wygrała z chorzowianami (1:0) w PKO BP Ekstraklasie. Do końca pierwszej odsłony rezultat nie uległ już zmianie i tak naprawdę goście byli na dobrej drodze do tego, aby 2 maja powalczyć o triumf w rozgrywkach z Pogonią Szczecin na PGE Narodowym.

Ruch z kolejną klęską w 2025 roku

Po zmianie stron scenariusz spotkania nie uległ zmianie. Nadal drużyną, która dyktowała warunki, była Legia. Mimo że nie grała na maksymalnych obrotach, to w zupełności wystarczyło to na przedstawiciela Betclic 1. Ligi. Gol na 3:0 padł z kolei w 55. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Paweł Wszołek, oddając mocne uderzenie pod poprzeczkę. Szans na udaną interwencję nie miał Martin Turk.

Wynik spotkania został natomiast podwyższony w 80. minucie. Tym razem bramkarza Ruchu do kapitulacji zmusił Ryota Morishita, wykańczając koronkowo rozegraną akcję. Tym samym potwierdził się teza, że jeśli jakaś ekipa ma się przełamać, to do dyspozycji jest zespół z Chorzowa. Na tym jednak legioniści nie skończyli demolki na rywalu. Wynik spotkania ustalił Ilja Szkurin, zdobywając bramkę w 84. minucie.

Kolejny mecz ekipa z Warszawy rozegra już w niedzielę, mierzą się z Górnikiem, Zabrze w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Z kolei Ruch czeka derbowa potyczka z GKS-em Tychy.

Ruch Chorzów – Legia Warszawa 0:5 (0:2)

0:1 Kacper Chodyna 5′

0:2 Marc Gual 28′

0:3 Paweł Wszołek 55′

0:4 Ryota Morishita 80′

0:5 Ilja Szkurin 84′