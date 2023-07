fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Pierwszy wygrany mecz w nowym sezonie Wisła Kraków wygrała przy Konwiktorskiej w stolicy

W pokonanym polu team z Reymonta pozostawił Polonię Warszawa, co ocenił trener Radosław Sobolewski cytowany przez Gazetę Krakowską

Opiekun Białej Gwiazdy nie ukrywał swoich pretensji względem drużyny

Radosław Sobolewski po spotkaniu z Polonią Warszawa

Wisła Kraków po remisie z Górnikiem Łęczna (2:2) wróciła na zwycięskie tory. Biała Gwiazda zdecydowanie przewyższała Polonię Warszawa w niedzielnym spotkaniu pod względem umiejętności piłkarskich, ale była blisko straty punktów. Ostatecznie jednak wiślacy sięgnęli po pełną pulę.

– Na pewno spotkanie było emocjonujące. Na pewno też nie było rozgrywane w najwyższym tempie. Z naszej perspektywy przez większość meczu mieliśmy nad nim kontrolę poprzez utrzymanie się przy piłce. Również poprzez kreowanie swoich przewag w bocznych sektorach, co nam wychodziło – mówił Radosław Sobolewski cytowany przez stronę internetową Gazety Krakowskiej.

– Stwarzaliśmy sobie sytuacje. Strzeliliśmy dwie bramki i po nich można było pomyśleć, że mecz jest już zamknięty, natomiast nie okazało się to prawdą. Niepotrzebnie wdaliśmy się w taką bezpośrednią grę. Nie utrzymaliśmy jakości swojego rozgrywania. Zwłaszcza w tym momencie zrobiliśmy błędy w naszym atakowaniu – przekonywał opiekun Białej Gwiazdy.

Nerwowo w szeregach Wisły zrobiło się w samej końcówce meczu. Na ten temat opiekun 13-krotnego mistrza Polski tez zabrał głos.

– Naszym celem było przywiezienie z Warszawy trzech punktów i to jest najważniejsze. Wiadomo, biorąc pod uwagę pewne okoliczności, można zauważyć pewne podobieństwa do meczu z Górnikiem Łęczna. Wybroniliśmy się jednak skutecznie i to jest z mojej perspektywy najważniejsze – rzekł Sobolewski.

Czytaj więcej: Trener Polonii podsumował mecz z Wisłą. “Wyszliśmy totalnie przestraszeni” [WIDEO]