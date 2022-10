fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Ruch Chorzów w pierwszym niedzielnym meczu w ramach 14. kolejki Fortuna 1 Ligi zmierzy się z Arką Gdynia. Starcie 14-krotnych mistrzów z piątą aktualnie drużyną w ligowej tabeli zapowiada się niezwykle ciekawie. Przed tym starciem opinią na temat rywala podzielił się opiekun Niebieskich.

Ruch Chorzów na razie jest jednym z głównych pretendentów do awansu o klasę wyżej

Lider Fortuna 1 Ligi liczy na kolejne zwycięstwo na zapoleczu PKO Ekstraklasy

Przed meczem z Arką Gdynia swoje zdaniem na temat rywala przedstawił trener Niebieskich

Ruch – Arka: mecz na szczycie Fortuna 1 Ligi na Cichej

Ruch Chorzów ma zamiar w niedzielnym starciu przedłużyć passę spotkań bez porażki, a ponadto umocnić się na pozycji lidera rozgrywek. Zadanie przed Niebieskimi nie będzie jednak łatwe, bo na drodze chorzowian stanie Arka Gdynia, mająca ambicje związane z powrotem do PKO Ekstraklasy.

– Wiemy, z kim gramy. Przed sezonem Arka była jednym z murowanych faworytów, przynajmniej do pierwszej szóstki i nie wyobrażam sobie, by w Gdyni myśleli inaczej. Czy możemy podejść do tego spotkania inaczej, niż do meczów z Resovią czy Sandecją? Tak samo trzeba wyjść zmobilizowanym. Przed każdym spotkaniem długo rozmawiamy, analizujemy, przewidujemy pewne zdarzenia. Arka ma wysokie aspiracje, ale kto powiedział, że przed sezonem nie miały ich Resovia i Sandecja. 90 minut na boisku wszystko zweryfikuje – mówił trener Jarosław Skrobacz cytowany przez KSRuch.com.

Gdyby brać pod uwagę tylko spotkania wyjazdowe w Fortuna 1 Lidze, to liderem byłaby Arka Gdynia. Ruch jednak czuje się mocny na swoim terenie.

– Samo to świadczy o tym, że to zespół, który na wyjeździe, gdzie gospodarze muszą grać trochę odważniej, jest bardzo groźny, te fazy przejściowe z defensywy do ofensywy – mają zawodników z odpowiednią jakością, którzy potrafią to wykorzystać. Potrzebna będzie uważna gra w rozegraniu, konsekwencja, determinacja w odbiorze piłki jak najdalej od naszej bramki. To wszystko będzie decydowało, a czy będziemy potrafili to zrealizować zależy od dyspozycji dnia i postawy przeciwnika – przekonywał opiekun Niebieskich.

Chorzowianie zmierzą się z Arkowcami po raz pierwszy od 2017 roku. Według ekspertów bukmacherskich delikatnym faworytem niedzielnej potyczki są Niebiescy.

Ruch Chorzów Arka Gdynia 2.46 3.40 2.98 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 12:42 .

