PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak, GKS Katowice

GKS Katowice na inaugurację sezonu uległ Miedzi Legnica 0:1

Piłkarze GieKSy przez całą drugą połowę musieli grać w dziesięciu

Mecz skomentował na konferencji prasowej Rafał Górak

“Postawiliśmy dzisiaj poprzeczkę bardzo wysoko”

GKS Katowice przystępuje do nowego sezonu z ambicji sięgającymi bardzo wysoko. Klub chciałby znaleźć się w strefie barażowej i po latach znów powalczyć o grę w Ekstraklasie. Przed ekipą trenera Góraka jednak bardzo trudne zadanie, bowiem konkurencja w tym sezonie Fortuna 1. ligi jest ogromna. Z kolei na inaugurację w Legnicy trzeba było obejść się bez punktów. Legniczanie pokonali GieKSę 1:0. Mecz skomentował na konferencji prasowej Rafał Górak.

– To był naprawdę kawał bardzo dobrego spotkania w wykonaniu drużyny i tylko szkoda, że jednej z tych 3 albo 4 sytuacji, które stworzyliśmy grając jednego mniej, po prostu nie zamieniliśmy na gola. Wtedy jechalibyśmy do domu przynajmniej z jednym punktem. Dzisiaj nie mamy go ani jednego, ale jestem zbudowany tym, co drużyna dzisiaj pokazała – powiedział trener Górak na konferencji prasowej.

– Jak się przegrywa to jest bardzo niefajnie, a jeżeli się przegrywa mając świadomość, że drużyna dzisiaj była dobrze dysponowana tym bardziej to boli. Mecz był natomiast moim zdaniem na wysokim poziomie, było bardzo dużo dobrych sytuacji z jednej i z drugiej strony. My na pewno postawiliśmy tutaj poprzeczkę bardzo wysoko – dodał.

