Ruch Chorzów potwierdził przedłużenie pobytu węgierskiego napastnika

Soma Novothny w Ruchu do 2027 roku

Ruch Chorzów był beniaminkiem w sezonie 2023/24 PKO Ekstraklasy i nie zdołał się utrzymać. W związku z tym, w nowych rozgrywkach podejmie próbę szybkiego powrotu do piłkarskiej elity. W tym celu Niebiescy kompletują solidny skład. Do klubu zostali ściągnięci Martin Konczkowski ze Śląska Wrocław, Jakub Szymański z Widzew Łódź oraz Denis Ventury z Sigmy Ołomuniec. W poniedziałek potwierdzono, że z klubem na dłużej związał się Soma Novothny.

Węgierski napastnik przybył na Cichą zimą tego roku z klubu Vasas FC. Teraz kontrakt 30-latka obowiązywać będzie do końca kampanii ligowej 2026/27. Novothny w rozmowie z klubowymi mediami przyznał, że w ostatnim czasie miał wiele ofert z Węgier, jak i Polski.

– Chciałem w Ruchu dalej grać, czuję się potrzebny. Występowaliśmy w Ekstraklasie, teraz przed nami pierwsza liga. Wierzę, że to będzie tylko jeden rok i wrócimy – zapewnia snajper, który w zeszłych rozgrywkach strzelił cztery gole w 13 meczach.

– Zatrzymanie Somy było jednym z naszych priorytetów na to okienko transferowe, dlatego cieszymy się, że doszliśmy do porozumienia w sprawie nowej umowy. Tak naprawdę rozmowy zaczęły się, gdy jeszcze razem graliśmy. Już wtedy namawiałem go, by został z nami. To taki napastnik, którego widziałaby u siebie zapewne większość drużyn również w Ekstraklasie – mówi Tomasz Foszmańczyk, dyrektor sportowy.

Chorzowianie na inaugurację Betclic 1. Ligi zmierzą się z Odrą Opole (19 lipca).