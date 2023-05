PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków pokonała na własnym stadionie Termalicę Bruk-Bet Nieciecza

Drużyna z Krakowa wciąż walczy o miejsca dające bezpośredni awans

Radosław Sobolewski po meczu wyróżnił indywidualnie Dawida Szota

“Ten mecz miał dużo bohaterów, ale chciałbym zwrócić uwagę na jednego”

Wisła Kraków na swoim obiekcie pokonała Termalicę Bruk-Bet Nieciecza w hicie kolejki Fortuna 1. ligi. Podopieczni Radosława Sobolewskiego wygrali 2:1 i wciąż walczą o miejsce dające bezpośredni powrót do Ekstraklasy. Aby tak się jednak stało muszą oni utrzymać zwycięską passę w trzech ostatnich meczach sezonu. Wisła rywalizować będzie bowiem z Podbeskidziem, Zagłębiem Sosnowiec i Górnikiem Łęczna.

Na konferencji po piątkowym meczu, Radosław Sobolewski chwalił cały swój zespół, oraz indywidualnie Dawida Szota.

– Ten mecz miał dużo bohaterów, ale chciałbym zwrócić uwagę na jednego. Na Dawida Szota. Dlatego jest zawsze u mnie w zespole, dlatego stawiam na tego chłopaka w takich momentach kryzysowych, bo on każdego dnia niesamowicie mocno pracuje. Niesamowicie jest skupiony na swojej pracy. I wtedy, kiedy zespół potrzebuje go, wchodzi i daje zespołowi to, co powinien. To jest uwaga do wszystkich, którzy czekają w kolejce, jak postępować – powiedział na konferencji prasowej opiekun “Wiślaków”.

