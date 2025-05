Rywalizacja o baraże trwa. Wisła Kraków zagra w Tychach

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła wciąż niepewna gry w barażach

Wisła Kraków marzy o awansie do Ekstraklasy i liczy, że uda się go osiągnąć jeszcze w tym sezonie. Pierwsza dwójka odskoczyła, natomiast Biała Gwiazda spodziewa się gry w barażach. Ostatnie dwa mecze nie poszły po jej myśli, więc nie zapewniła sobie jeszcze miejsca w pierwszej szóstce, ale może się do tego znacząco przybliżyć w piątek. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Tychy, który z pewnością nie będzie łatwym rywalem. Ekipa Artura Skowronka punktuje wiosną na niesamowitym poziomie i konsekwentnie goni czołówką. Po nowym roku nie wygrała w lidze tylko trzech spotkań, z kolei Wisła nie jest w stanie ustabilizować wyników. Będzie to starcie o dużym nakładzie emocjonalnym i sporej stawce.

GKS Tychy w pogoni za pierwszą szóstką

GKS Tychy wciąż odrabia straty po bardzo słabej rundzie jesiennej. Wiosną punktuje znakomicie, a mimo to w dalszym ciągu pozostaje poza strefą barażowej. Do piątek w tabeli Wisły Kraków traci cztery punkty. Jeśli gospodarzom uda się wygrać bezpośrednie spotkanie, rywal będzie jeszcze w zasięgu. Ewentualna porażka może za to pogrzebać szanse na miejsce w czołowej szóstce tabeli.

Biała Gwiazda po porażce z Wisłą Płock raczej straciła nadzieje na trzecie miejsce, które pozwoliłoby na dwa mecze barażowe u siebie. Wciąż zależy jej jednak, aby skończyć w tabeli jak najwyżej, by w ewentualnych barażach mieć przewagę własnego boiska. Musi również spoglądać za siebie – GKS Tychy oraz Górnik Łęczna mają ją w zasięgu dwóch meczów.

Mecze drużyny Wisła Kraków Warta Poznań 0 Wisła Kraków 1 Wisła Kraków 2 Chrobry Głogów 1 Odra Opole 1 Wisła Kraków 2 Wisła Kraków 1 Pogoń Siedlce 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Wisła Kraków 2 Wisła Kraków 1 Wisła Płock 3 GKS Tychy – Wisła Kraków – Wisła Kraków – Stal Stalowa Wola – Stal Rzeszów – Wisła Kraków –

Obie drużyny przerwały serie zwycięstw

GKS Tychy rozpoczął rundę wiosenną od serii wygranych. Przerwała ją przegrana z Termalicą, po której podopieczni Artura Skowronka bardzo szybko wrócili na właściwe tory, ponownie zwyciężając w kolejnych meczach. Ostatnie dwa spotkania GKS-u to dwa remisy – z Polonią Warszawa (1-1) oraz Zniczem Pruszków (2-2).

Wisła Kraków na starcie rundy wiosennej punktowała w kratkę, ale później wykorzystała korzystny terminarz, zwyciężając pięć spotkań z rzędu. W poprzedniej kolejce uległa przed własną publicznością z Wisłą Płock (1-3), a wcześniej podzieliła się punktami z Termalicą (2-2). Te dwa mecze pogrzebały jej szanse na bezpośredni awans z drugiego miejsca.

Przewidywane składy

GKS Tychy: Łubik, Budnicki, Tecław, Dijaković, Keiblinger, Bieroński, Makowski, Błachewicz, Dzięgielewski, Śpiączka, Ertlthaler

Wisła Kraków: Letkiewicz, Jaroch, Uryga, Łasicki, Mikulec, Poletanović, Igbekeme, Baena, Duda, Duarte, Rodado

