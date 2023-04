fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów

Ruch Chorzów pokonał na wyjeździe Sandecję Nowy Sącz 1-0

Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Daniel Szczepan

Niebiescy wrócili na drugie miejsce w tabeli

Ruch nie odpuszcza walki o awans

Ruch Chorzów pozostaje jednym z faworytów do wywalczenia bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Po zwycięstwie nad Wisłą Kraków chorzowianie udali się do Niepołomic, gdzie w niedzielę przyszło im mierzyć się z Sandecją Nowy Sącz.

Pierwsza połowa spotkania nie była zbyt emocjonująca. Ruch miał optyczną przewagę na boisku, lecz nie wynikało z niej wiele konkretów. Zespół Jarosława Skrobacza swoją dominację wreszcie udokumentował w 38. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w polu karnym Sandecji doszło do sporego zamieszania. Po jednym ze strzałów interweniował Matus Putnocky, a po drugim piłka odbiła się od słupka. Później trafiła ona pod nogi Daniela Szczepana, który skierował ją do siatki, zdobywając swoją dziesiątą bramkę w tym sezonie ligowym.

Na raty ale… wpadło ⚽ Ruch Chorzów wychodzi na prowadzenie!



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/FriPdQvdys — Polsat Sport (@polsatsport) April 30, 2023

Skromne prowadzenie Niebieskich utrzymało się do przerwy. Po zmianie stron do głosu zaczęła dochodzić Sandecja, lecz ponownie dała o sobie znać dobra gra defensywna gości.

W drugiej połowie Ruch był skupiony na utrzymaniu korzystnego rezultatu. Podopieczni Jarosława Skrobacza nie dali sobie wbić bramki i wywieźli z Niepołomic komplet punktów. Ten wynik pozwolił chorzowianom wrócić na drugie miejsce w tabeli, które na pewno utrzymają do końca kolejki.