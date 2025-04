Ruch trwa w kryzysie. Stal znakomitą okazją do przełamania

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Ruch zakończy sezon przedwcześnie?

Ruch Chorzów podczas zimowej przerwy był uważany za pewniaka do gry w barażach. Typowano go nawet jako sporego kandydata do zajęcia miejsca w pierwszej dwójce i bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Dyspozycja podczas rundy wiosennej jest natomiast fatalna – Niebiescy nie wygrali jeszcze ani razu, a w dodatku zostali rozbici przez Legię Warszawa w Pucharze Polski. W niedzielę nadarzy się znakomita okazja, aby wreszcie się przełamać, gdyż zagrają przed własną publicznością ze Stalą Stalowa Wola, czyli czerwoną latarnią pierwszoligowej tabeli. Brak zwycięstwa w tym spotkaniu będzie praktycznie potwierdzeniem, że Ruch nie dostanie się w tym sezonie nawet do baraży.

Ruch z dużą stratą do strefy barażowej

Sytuacja Ruchu Chorzów w tabeli nie jest komfortowa. Strata do miejsca barażowego wynosi aż dziewięć punktów. Aby się tam znaleźć, zespół Dawida Szulczka musi zacząć punktować na najwyższym możliwym poziomie. Niedzielnym rywalem Ruchu będzie Stal Stalowa Wola, która powoli przygotowuje się do powrotu do pierwszej ligi. Beniaminek zajmuje ostatnią lokatę, a do bezpiecznej pozycji traci pięć punktów. Szanse na utrzymanie wciąż są, ale wyniki muszą się znacznie poprawić.

Ruch i Stal jeszcze bez wygranej

Mecze drużyny Stal Stalowa Wola Chrobry Głogów 2 Stal Stalowa Wola 0 Stal Stalowa Wola 0 Odra Opole 0 Pogoń Siedlce 0 Stal Stalowa Wola 0 Stal Stalowa Wola 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Wisła Płock 2 Stal Stalowa Wola 1 Stal Stalowa Wola 0 GKS Tychy 1 Ruch Chorzów - Stal Stalowa Wola - Stal Rzeszów - Stal Stalowa Wola - Stal Stalowa Wola - ŁKS Łódź - Polonia Warszawa - Stal Stalowa Wola - Stal Stalowa Wola - Znicz Pruszków -

Co ciekawe, nie tylko Ruch Chorzów ma problem z wygrywaniem spotkań. Trzech punktów tej wiosny ani razu nie zainkasowała także Stal Stalowa Wola. Dla obu zespołów będzie to więc szansa, aby wreszcie się przełamać i dać sobie nadzieję na udaną końcówkę sezonu. Ruch notuje serię trzech ligowych przegranych - z Miedzią Legnica (1-2), GKS-em Tychy (0-1) oraz Górnikiem Łęczna (0-2). Stal była w stanie zatrzymać za to Termalicę (3-3), ale później poległa w starciach z Wisłą Płock (1-2) i GKS-em Tychy (0-1).

Ruch Chorzów - Stal Stalowa Wola, kursy bukmacherskie

