GKS Katowice już w najbliższą sobotę w meczu 16. kolejki Fortuna 1 Ligi zmierzy się na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Mecz zapowiada się ciekawie nie tylko ze względu na niezłą dyspozycję obu ekip w ostatnich tygodniach, ale też na udział kibiców w tym starciu. Jeszcze niedawno wydawało się, że fani Trójkolorowych pojawią się na stadionie przy Cichej w liczbie mniej więcej 600 osób. Okazuje się, że nie jest to przesądzone.

GKS Katowice w sobotnim szlagierze zmierzy się z Ruchem Chorzów

Wciąż niejasne jest, czy Trójkolorowi będą mogli liczyć na wsparcie swoich kibiców

Mecz katowiczan z Niebieskimi odbędzie się o 17:30

Ruch Chorzów – GKS Katowice: obecność fanów Trójklorowych niepewna

GKS Katowice przed sobotnim meczem 16. kolejki na zapleczu PKO Ekstraklasy plasuje się na piątej pozycji, legitymując się dorobkiem 24 punktów. Ekipa Rafała Góraka traci tylko trzy oczka do czwartego Ruchu Chorzów.

Katowiczanie na wyjazdach w tym sezonie wywalczyli 14 punktów. Gdyby spojrzeć na tabelę uwzględniającą tylko mecze na obiektach rywali, to GieKSa zajmowałaby trzecie miejsce. Lepszym dorobkiem mogą pochwalić się tylko Arka Gdynia i Chrobry Głogów.

Na osiem spotkań wyjazdowych katowiczanie na wsparcie swoich kibiców mogli liczyć w meczach w: Bielsku Białej, Rzeszowie, czy Niepołomicach. W pozostałych spotkaniach fanów Trójkolorowych z różnych powodów nie było w sektorach gości. Czy pojawią się na obiekcie przy Cichej? Klub z Chorzowa cały czeka na listę wyjazdową. Musi ona trafić do Ruchu najpóźniej na 24 godziny przed spotkaniem. Konieczne jest, aby autoryzowana była przez przedstawicieli władz GKS-u. Światełkiem w tunelu jest, że to, że taka autoryzacja w przypadku fanów katowickiej ekipy miała miejsce przed starciem Trójkolorowych z Puszczą, co mogło zaskakiwać, mając na uwadze konflikt na linii władze klubu-kibice.

Jeśli ostatecznie kibice GieKSy otrzymają zgodę na to, aby pojawić się w sektorze gości, to mecz z udziałem fanów katowickiej ekipy i Niebieskich na stadionie przy Cichej będzie miał miejsce po raz pierwszy od 2002 roku.

