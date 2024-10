Ruch goni czołówkę, Warta bez recepty na Niebieskich [WIDEO]

fot., PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Warta Poznań

Ruch wykonał zadanie, Warta na tarczy

Ruch Chorzów i Warta Poznań to zespoły, które po poprzedniej kampanii spadły z PKO BP Ekstraklasy. W poprzednim sezonie w obu starciach z udziałem obu ekip miały miejsce podziały punktów. Tym razem żadna z drużyn nie chciała zadowolić się takim rozstrzygnięciem. Niebiescy walczą o to, aby znaleźć się w TOP 6 tabeli Betclic 1. Ligi. Zieloni chcą natomiast jak najszybciej odskoczyć od drużyn zagrożonych spadkiem. To zapowiadało ciekawe widowisko.

W pierwszej odsłonie zespołem, prowadzącym grę byli gospodarze. Kulturą gry, wymiennością pozycji i wymianą podań ekipa z Chorzowa dominowała nad rywalami. Bardzo mogła pomóc takiemu obrotowi zdarzeń szybko zdobyta bramka, która padła już w piątej minucie. Soma Novothny wykorzystał dośrodkowanie Martina Konczkowskiego i strzałem głową zmusił do kapitulacji golkipera gości. Tym samym Węgier zaliczył trzecie trafienie w tym sezonie, a były piłkarz Śląska Wrocław zanotował premierową asystę.

Poznaniacy natomiast najbliżej strzelenia gola byli w 28. minucie. Wówczas Iwajło Markow sprawił, że do dużego wysiłku zmuszony został Martin Turk. Finalnie młodzieżowy reprezentant Słowenii nie dał się jednak zaskoczyć. Jednocześnie ekipa Dawida Szulczka utrzymała jednobramkowe do przerwy.

Po zmianie stron wciąż pod względem boiskowej jakości lepsze wrażenie sprawiali chorzowianie, ale brakowało w ich poczynaniach konkretów. W końcu po ponad godzinie gry do głosu doszli Zieloni i za sprawą Kacpra Michalskiego doprowadzili do wyrównania.

Radość z remisu w szeregach ekipy z Poznania trwała jednak tylko 120 sekund. Wówczas w roli głównej wystąpił Maciej Sadlok, oddając strzał z dystansu. Tym samym 35-latek zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie, mając wcześniej cztery asysty na koncie.

Do końca zawodów rezultat nie uległ już zmianie i trzy punkty zostały w Chorzowie. Ruch zaliczył szóste zwycięstwo w tej kampanii, mając na swoim koncie już 22 oczka. Z kolei Warta doznała ósmej porażki w sezonie. W następnej kolejce Niebiescy zmierzą się na wyjeździe z ŁKS-em. Z kolei poznański zespół czeka starcie w roli gospodarza z Chrobrym Głogów.

Ruch Chorzów – Warta Poznań 2:1 (1:0)

1:0 Soma Novothny 5′

1:1: Kacper Michalski 61′

2:1 Maciej Sadlok 63′