Ruch Chorzów jest w trakcie przygotowań do drugiej części sezonu. Niebawem Niebiescy mogą ogłosić kolejne wzmocnienia. Zanim jednak do tego doszło, to klub przekazał smutne wieści.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Sikora

Patryk Sikora z poważną kontuzją

Ruch Chorzów w drugiej części sezonu 2024/2025 celuje w bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Pozycja wyjściowa Niebieskich jest niezła, bo aktualnie plasują się na czwartej pozycji z bilansem 34 oczek. Tymczasem tuż przed restartem Betclic 1. Ligi do kibiców trafiają smutne wieści. Klub z Chorzowa w oficjalnym komunikacie przekazał, że kontuzji doznał Patryka Sikora. Wszystko wskazuje na to, że kapitana 14-krotnych mistrzów Polski czeka dłuższa przerwa w grze.

“Patryk Sikora doznał kontuzji podczas wtorkowego treningu, jutro opuści zgrupowanie w Belek i wróci do Polski. Trzymaj się, kapitanie!” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie chorzowskiej ekipy.

Ruch Chorzów – sezon 2024/2025

Więcej informacji na temat stanu zdrowia piłkarza przekazał natomiast fizjoterapeuta klubu. – Patryk podczas treningu doznał urazu złamania rzepki w prawym kolanie. Od razu został przetransportowany do szpitala, gdzie wykonano niezbędne badania i zaopatrzono go ortopedycznie. Jutro wraca do Polski, w najbliższym czasie przejdzie zabieg zespolenia fragmentu okostnej oraz dodatkowe badania – mówił Filip Czapla cytowany przez KSRuch.com

Można przypuszczać, że do 4-6 tygodni piłkarz może być wyłączony z aktywności sportowej. Na boisko może natomiast wrócić po trzech miesiącach. Chorzowska ekipa do ligowego grania wróci 17 lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Mecz odbędzie się o godzinie 19:00.