Mecz spadkowiczów z Ekstraklasy. Zagrają już tylko o honor

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Szwoch

Awans? Ruch może już tylko marzyć, ŁKS wypisał się z gry

Betclic 1. liga zaplanowała dla kibiców atrakcyjne spotkanie na zakończenie sobotnich zmagań. Na boisko w Chorzowie wybiegną spadkowicze z Ekstraklasy. Tym samym można spodziewać się interesującego widowiska. Ruch Chorzów imponuje ostatnio formą, ale do strefy barażowej traci aż sześć punktów na trzy kolejki przed końcem sezonu zasadniczego. Tym samym potencjalny awans należy traktować już jako marzenie, a nie prawdopodobny scenariusz.

Z gry o awans już dawno wypisał się ŁKS Łódź. Zespół ten gra już zatem tylko o honor i przedłużenie serii dwóch zwycięstw. Trzema kolejnymi triumfami szczycić się może najbliższy rywal łodzian. W sobotę 10 maja o 19:30 przekonamy się czyja seria dobiegnie końca. Transmisja w TVP3 oraz na stronie tvpsport.pl.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Ruchu

Remis

Wygrana ŁKS-u Wygrana Ruchu 100%

Remis 0%

Wygrana ŁKS-u 0% 3+ Votes

Późna pobudka chorzowian i łodzian

Piłkarze Ruchu są uznawani za jedno z większych rozczarowań tego sezonu. Chorzowianie wymieniani byli jako kandydaci do szybkiego powrotu do elity, a tymczasem jeszcze niedawno ich strata punktowa do baraży była bardzo duża. Sytuację poprawiły trzy zwycięstwa z rzędu, w tym niedawny sukces 2:0 z Wartą Poznań.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przełom kwietnia i maja jest udanym okresem dla ŁKS-u Łódź, który przerwał serię porażek w wyjazdowym starciu ze Stalą Stalowa Wola, którą udało się pokonać 1:0. Dożo bardziej okazałe było domowe zwycięstwo ze Stalą Rzeszów, którą łodzianie pokonali bez straty gola 5:0.

Mecze drużyny Ruch Chorzów Warta Poznań 0 Ruch Chorzów 2 Ruch Chorzów 3 Stal Rzeszów 0 Kotwica Kołobrzeg 3 Ruch Chorzów 4 Ruch Chorzów 1 Stal Stalowa Wola 3 Ruch Chorzów 1 Miedź Legnica 2 Mecze drużyny ŁKS Łódź ŁKS Łódź 5 Stal Rzeszów 0 Stal Stalowa Wola 0 ŁKS Łódź 1 ŁKS Łódź 1 GKS Tychy 3 Wisła Płock 3 ŁKS Łódź 0 ŁKS Łódź 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2

Łodzianie czekają już trzy lata

Kluby te grają ze sobą dość regularnie. Tym większa może być frustracja w środowisku kibiców sympatyzujących z ŁKS-em Łódź. Zespół ten po raz ostatni pokonał Ruch Chorzów w sezonie 2022/2023. Wówczas udało się wygrać u siebie 2:0. Kolejne cztery starcia zakończyły się dwoma remisami i dwoma porażkami.

Reklama

Kursy bukmacherskie na mecz: Ruch Chorzów – ŁKS Łódź

Rzut okiem na kursy ustalone przez bukmachera Betclic powinien wystarczyć do zrozumienia, że Ruch Chorzów powinien wygrać czwarty mecz z rzędu. Współczynnik na zwycięstwo miejscowych to 2.10. Kurs na wygraną ŁKS-u Łódź to natomiast 3.25. Niemal identyczny jest kurs na podział punktów (3.35).

Zwycięzca Strona Kursy RUCH 2,10 REMIS 3.35 ŁKS 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2025 19:20 .

Who will win ? Ruch Chorzów P P P W W W ? 43.6 % Remis 26.9 % ŁKS Łódź R P P P W W ? 29.5 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.