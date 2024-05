Arka Gdynia przygotowuje się do 34. kolejki pierwszej ligi. Zagra u siebie z GKS-em Katowice, a stawką jest bezpośredni awans do Ekstraklasy. Po przegranych derbach na obiekt klubu zawitali kibice, którzy przeprowadzili z piłkarzami rozmowę motywacyjną.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Arka Gdynia

Arka zagra z GKS-em o awans. Kibice domagają się walki

Arka Gdynia mogła zapewnić sobie bezpośredni awans do Ekstraklasy w zeszłym tygodniu, kiedy to mierzyła się z Lechią Gdańsk w derbach Trójmiasta. Wystarczyło, że jakkolwiek zapunktuje, natomiast mimo gry w przewadze poległa z liderem pierwszej ligi. W niedzielę zagra przed własną publicznością z trzecim w tabeli GKS-em Katowice. Stawką jest bezpośredni awans, bowiem porażka Arki sprawi, że spadnie ona do strefy barażowej.

Atmosfera w Gdyni po przegranych derbach nie jest najlepsza. To na Arce ciąży gigantyczna presja, bowiem GKS Katowice dopiero teraz otrzymał szansę, aby wskoczyć na drugą lokatę. Brak awansu dla ekipy Wojciecha Łobodzińskiego byłby sporą katastrofą, biorąc pod uwagę, że od dłuższego czasu znajduje się w czołowej dwójce ligowej tabeli.

Wagę zbliżającego się spotkania odczuwają także kibice Arki, którzy w piątek odwiedzili piłkarzy na stadionie. Zapewnili im dawkę motywacji, pełną wulgarnych i patologicznych słów.

– Jeb*ć te derby i jeb*ć te kurwy z Gdańska. To już nie jest ważne. Mamy nowy cel. Przyjeżdżają do nas te jeb*ne, brudne pastuchy na nasz teren. Gramy według własnych zasad, tak? Każdy daje z siebie 100%, serce i charakter. Do końca, kur*a. Jak ktoś da dupy, będzie później rozliczony. Grać do końca. To będzie nasz dzień, nasze święto – przekazał piłkarzom jeden z mówców.