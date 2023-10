PressFocus Na zdjęciu: Michał Janota

Michał Janota nie jest już zawodnikiem Podbeskidzia Bielsko-Biała

Kontrakt 33-letniego pomocnika został rozwiązany za porozumieniem stron

Wcześniej wychowanek Falubazu został zesłany do rezerw zespołu

Oficjalnie: Michał Janota nie jest już zawodnikiem Podbeskidzia

Podbeskidzie Bielsko-Biała za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowało o rozwiązaniu umowy z Michałem Janotą. 33-latek występował w drużynie “Górali” przez ostatnie trzy lata. Pełnił również rolę kapitana zespołu.

🔚 Michał Janota nie jest już zawodnikiem Podbeskidzia.



12 października w dość zaskakującym komunikacie Podbeskidzie Bielsko-Biała poinformowało, że Michał Janota został zesłany do rezerw. Pomocnik trafił do drugiej drużyny ze względów dyscyplinarnych. Klub nie podał więcej szczegółów, ale miał to wpływ na decyzję o rozwiązaniu kontraktu z 33-latkiem.

Michał Janota w koszulce Podbeskidzie pojawił się na boisku łącznie 77 razy. Wychowankowi Falubazu Zielona Góra udało się w tym czasie trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować dziesięć asyst.

