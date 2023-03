Zdenek Ondrasek po długiej przerwy wraca do gry. Napastnik Wisły rozpoczął treningi z drużyną i ma wystąpić w piątkowym sparingu z Odrą Opole.

PressFocus Na zdjęciu: Zdenek Ondrasek (Wisła Kraków)

Zdenek Ondrasek w poprzedni sezonie doznał kontuzji kolana

Czeski napastnik po długiej przerwie wrócił do pełnych treningów

34-latek może zadebiutować w I lidze już 1 kwietnia

Wisła Kraków. Zdenek Ondrasek zagra w sparingu z Odrą

Zdenek Ondrasek w majowym starciu z Wartą Poznań doznał poważnej kontuzji – napastnik Wisły Kraków zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Operacja i długa rehabilitacja, której wymaga ten uraz, oznaczała, że czeski snajper wróci na murawę dopiero w rundzie wiosennej.

Powrót charyzmatycznego piłkarza do gry jest już coraz bliższy. Ondrasek rozpoczął treningi drużynowe i będzie do dyspozycji Radosława Sobolewskiego w piątkowym sparingu z Odrą Opole, o czym poinformował w programie “Polska vs Czechy: Rozpracowujemy rywali” Kanału Sportowego.

34-latek zdradził, że starciu z ekipą z Opola liczy na pierwsze minuty po powrocie po kontuzji, a już 1 kwietnia może znaleźć się w kadrze na spotkanie z Chrobrym Głogów w ramach rozgrywek I ligi.

Siedmiokrotny reprezentant Czech po powrocie do Krakowa wystąpił w 14 starciach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 21/22 i strzelił dwa gola. W trwających rozgrywkach środkowy napastnik jeszcze nie pojawił się na murawie.