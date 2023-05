Właściciel Miedzi Legnica Andrzej Dadełło w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie klubu poinformował, że budżet klubu na rozgrywki Fortuna 1 Ligi w przyszłym sezonie został zatwierdzony. Miedzianka ma aspirację, by wrócić do PKO Ekstraklasy.

Miedź Legnica w najbliższym czasie powalczy o powrót do PKO Ekstraklasy

Właściciel klubu poinformował o zatwierdzonym budżecie

Ta wiadomość ucina spekulacje na temat przyszłości Miedzianki

Budżet Miedzi zatwierdzony na kolejny sezon

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele zawirowań w sprawie przyszłości Miedzi Legnica. Nie dość, że Miedzianka zaledwie po jednym sezonie pożegnał się z PKO Ekstraklasą to w mediach pojawiła się dyskusja na temat tego, że właściciel klubu może zrezygnować z dalszego finansowania ekipy z Dolnego Śląska.

Okazuje się jednak, że Andrzej Diadełło nadal wiąże przyszłość z Miedzią. – W dniu wczorajszym zatwierdziłem planowany budżet Klubu na nadchodzący sezon. Będzie on – jak na nasze warunki 1 ligi – rekordowo wysoki, co wymaga ode mnie ogromnego zaangażowania finansowego, stąd dłuższy niż zazwyczaj proces decyzyjny, uwarunkowany różnymi okolicznościami. W budżecie tym zawarto bardzo duże, ale niezbędne nakłady inwestycyjne na rozbudowę naszego ośrodka treningowego przy ulicy Świerkowej. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli w końcu ruszyć z tą inwestycją, którą planowałem zrealizować wcześniej, ale pandemia na kilka lat ograniczyła mocno nasze możliwości finansowe – czytamy w oświadczeniu właściciela na oficjalnej stronie Miedzi.

– [..] W ciągu kilkunastu lat zbudowaliśmy Klub, który zajmuje stabilne miejsce pomiędzy Ekstraklasą a 1 ligą. To na pewno przyzwoite miejsce na piłkarskiej mapie Polski, ale trzeba uczciwie przyznać, że nie jest to miejsce naszych oczekiwań, pragnień i marzeń. Nie jest to też miejsce, jakie powinien zajmować Klub, który dwukrotnie pewnie wygrał rozgrywki 1 ligi.

– Pamiętam, że pierwszy awans do Ekstraklasy wywalczyliśmy po wielu latach starań, w czasie których nie brakowało wątpliwości, że nam się nie uda, że nie awansujemy, że mamy pecha, bo przecież raz zabrakło tylko punktu… W końcu dokonaliśmy tego wytrwałością, cierpliwością i nieustępującym zaangażowaniem. Jestem przekonany, że podobnie będzie z Ekstraklasą. Nasz czas jeszcze nadejdzie […] – dodano.

