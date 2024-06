PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Wysokiński

Pierwszy letni transfer ŁKS-u

Za ŁKS-em Łódź bardzo trudny sezon. Beniaminek musiał przełknąć gorzką pigułkę, jaką jest PKO Ekstraklasa. Powrót do elity okazał się kompletnym niewypałem i łodzianie – podobnie, jak poprzedni razem – pożegnali się z najwyższą ligą w naszym kraju po jednym sezonie. To powoduje, że klub znów stanął w obliczu rewolucji. Z drużyną pożegnało się już sporo piłkarzy, którzy dotychczas stanowili o sile zespołu. Dodatkowo cały czas trwają poszukiwania nowego trenera, który poprowadzi klub w 1. lidze.

Jeśli chodzi zaś o transfery do klubu, to do tej pory było w tej materii dość cicho. Jednak dzisiaj klub poinformował o pierwszym letnim ruchu transferowym. Nowym piłkarzem ŁKS-u został Mateusz Wysokiński. 22-letni pomocnik w ostatnim sezonie związany był z KKS-em Kalisz, gdzie walczył w barażach o awans do Fortuna 1. ligi. Drużyna jednak przegrała ze Stalą Stalowa Wola.

W minionym sezonie zaliczył on w sumie 34 ligowe mecze, w których zdobył 2 gole i zanotował 5 asyst. W sumie w zespole z Kalisza w latach 2021-2024 rozegrał 106 meczów, zdobył 14 goli i zanotował 6 asyst. Klub z Łodzi związał się z Wysokińskim kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Media spekulują także, że wkrótce do zespołu Rycerzy Wiosny może dołączyć Mateusz Kupczak z Warty Poznań.

