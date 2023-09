Królewski zostaje przy swoim. Zmiany trenera w Wiśle nie będzie

Narasta napięcie wokół Wisły Kraków, która w sobotę znów straciła punkty. Kibice domagają się zwolnienia Radosława Sobolewskiego, a prezes Jarosław Królewski po raz kolejny zapewnia, że do tego nie dojdzie.

Wisła Kraków zremisowała w sobotę z Chrobrym Głogów, czerwoną latarnią pierwszej ligi

Wyniki Białej Gwiazdy rozczarowują kibiców, którzy domagają się zmian w sztabie szkoleniowym

Jarosław Królewski po raz kolejny wsparł publicznie Radosława Sobolewskiego

“To są moi ludzie”

Dla Wisły Kraków kolejny sezon w pierwszej lidze to porażka. Tym razem Biała Gwiazda miała dobrze punktować od początku rozgrywek, tak aby nie musieć na późniejszym etapie nie musieć panicznie odrabiać strat do czołówki. Już teraz wiadomo, że jej się to nie udaje, gdyż w sobotę dopuściła się kolejnej wpadki, remisując przed własną publicznością z Chrobrym Głogów (1-1).

Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, po raz kolejny domagając się zwolnienia Radosława Sobolewskiego. Prezes Jarosław Królewski pozostaje niewzruszony i publicznie wspiera swój sztab szkoleniowy. Pomimo straty punktów z czerwoną latarnią pierwszej ligi do zmian na ławce nie dojdzie.

“Wynik daleko od oczekiwań i poniżej naszych ambicji, co oczywiste. Natomiast, każdy piłkarz i członek sztabu szkoleniowego ma moje pełne wsparcie. Nie będzie zmian w sztabie szkoleniowym. To są moi ludzie i w nich totalnie wierzę, w każdego z osobna zarówno piłkarzy, jak również trenerów” – napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych.

