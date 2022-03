Na zdjęciu: Goal Reportaż - Korona Kielce

Od rundy wiosennej sezonu 2021/22 Koronę Kielce znów prowadzi Leszek Ojrzyński. Twórca legendarnej Bandy Świrów – drużyny skazywanej 10 lat temu na spadek z Ekstraklasy, a ostatecznie walczącej do końca o mistrzostwo Polski, nie ma wątpliwości, że dzisiejszy zespół w niewielu aspektach przypomina tamten. Co nie znaczy, że sportowe cele nie są ambitne. – Tym najważniejszym jest awans, ale nie chcemy go robić za wszelką cenę – mówi w reportażu Goal.pl Łukasz Jabłoński, prezes Korony.

W najnowszym odcinku serii Goal Reportaż odwiedzamy Kielce, by przyjrzeć się obecnej Koronie

Mimo że do klubu po latach wrócił Leszek Ojrzyński, wszyscy wyraźnie odcinają się od legendarnego określenia “Banda Świrów”

Rozmawiamy z Jackiem Kiełbem, Leszkiem Ojrzyńskim, Darią Wollenberg, Adamem Frączczakiem oraz prezesem Łukaszem Jabłońskim

Korona Kielce – to już nie Banda Świrów