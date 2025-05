Kluczowy mecz na dole tabeli. Kto wygra, ten się utrzyma?

Poniedziałkowym meczem Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Kotwicą Kołobrzeg a Chrobrym Głogów. To starcie może zdecydować o utrzymaniu w lidze.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Tworek

Kotwica Kołobrzeg podejmie Chrobrego Głogów

Poniedziałkowym meczem 31. kolejki Betclic 1. ligi będzie rywalizacja w Kołobrzegu, gdzie miejscowa Kotwica podejmie zespół Chrobrego Głogów. Ten mecz to absolutnie kluczowe spotkanie w walce o pozostanie w lidze. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują bowiem, że do końca będzie trwała walka o pozostanie w lidze pomiędzy wspominanymi już ekipami z Kołobrzegu oraz Głogowa, a także Pogonią Siedlce oraz Stalą Stalowa Wola.

Z tego też powodu bezpośredni pojedynek dwóch zamieszanych ekip musi budzić sporo emocji i trudno cokolwiek w tym starciu przewidzieć, bowiem absolutnie może zdarzyć się wszystko. Niemniej atut własnego boiska jest po stronie Kotwicy i może to zadecyduje.

Kto wygra mecz? Kotwica Kołobrzeg

Remis

Chrobry Głogów Kotwica Kołobrzeg

Remis

Chrobry Głogów 0 Votes

Ostatnie mecze obu zespołów

Kotwica Kołobrzeg w poprzednim tygodniu pokonała Wartę Poznań w bardzo trudnym meczu, który właściwie przesądził o degradacji drużyny Zielonych. Wszystko bowiem wskazuje na to, że były ekstraklasowicz nie da rady utrzymać się w lidze. Kotwica wcześniej uległą z kolei Ruchowi Chorzów 4:3 i podzieliła się punktami z Miedzią Legnica. Bilans ostatnich pięciu spotkań domykają porażki z Górnikiem Łęczna oraz Arką Gdynia.

Z kolei jeśli chodzi o zespół Chrobrego Głogów, to oni w poprzedniej kolejce podzielili się punktami z Miedzią Legnica 1:1. Tydzień wcześnie jednak ulegli Górnikowi Łęczna. Ostatnie zwycięstwo głogowian to początek kwietnia i wygrana nad Zniczem Pruszków. Ostatnie spotkania to także porażka z Wisłą Kraków i remis z Arką Gdynia.

Mecze drużyny Kotwica Kołobrzeg Warta Poznań 0 Kotwica Kołobrzeg 1 Kotwica Kołobrzeg 3 Ruch Chorzów 4 Kotwica Kołobrzeg 0 Miedź Legnica 0 Górnik Łęczna 3 Kotwica Kołobrzeg 0 Kotwica Kołobrzeg 0 Arka Gdynia 1 Mecze drużyny Chrobry Głogów Chrobry Głogów 1 Miedź Legnica 1 Górnik Łęczna 1 Chrobry Głogów 0 Chrobry Głogów 2 Arka Gdynia 2 Wisła Kraków 2 Chrobry Głogów 1 Chrobry Głogów 3 Znicz Pruszków 2

Historia spotkań

Zespoły te w swojej ostatniej historii mierzyły się ze sobą tylko raz. Miało to miejsce oczywiście w rundzie jesiennej tego sezonu. Wówczas lepsi okazali się gracze Chrobrego Głogów, którzy przed własną publicznością pokonali gości 3:2

Kursy bukmacherskie na mecz Kotwica – Chrobry

Według bukmachera Betclic w tym meczu nie ma faworyta. Kurs na zwycięstwo zarówno Kotwicy Kołobrzeg, jak i Chrobrego Głogów wynosi dokładnie tyle samo – a więc 2.55. Remis z kolei można zagrać za 3.30.

Kotwica Kołobrzeg Chrobry Głogów 2.55 3.30 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2025 17:32 .

Who will win ? Kotwica Kołobrzeg P P P R P W ? 36.3 % Remis 27.5 % Chrobry Głogów P W P R P R ? 36.3 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.