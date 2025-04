Hit kolejki w Niecieczy. Kibice Wisły pomogą drużynie?

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Termalica Bruk-Bet Nieciecza podejmuje Wisłę Kraków

Jednym z piątkowych spotkań Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Termalicką Bruk-Bet Nieciecza a zespołem Wisły Kraków. Wszystko wskazuje, że przed nami prawdziwy hit tej kolejki i spotkanie, które może opiewać w wiele emocji. Z jednej strony bowiem druga drużyna ligowej tabeli, a z drugiej zaś piąta ekipa, która w ostatnich tygodniach jest w doskonałej formie i wygrywa z każdym.

Wydaje się więc, że powinno nas czekać wyrównane spotkanie, ale patrząc na nieco słabszą formę niecieczan w tym roku względem rundy jesiennej, trzeba przyznać, że to Biała Gwiazda uchodzi za minimalnego, ale jednak, faworyta. Szczególnie, że warte podkreślenia jest to, że kibice z Krakowa mają pojawić się na stadionie Termaliki.

Kto wygra mecz? Termalica Bruk-Bet Nieciecza

Będzie remis

Wisła Kraków Termalica Bruk-Bet Nieciecza

Będzie remis

Wisła Kraków 0 Votes

Ostatnie mecze obu zespołów

Termalica w poprzedniej kolejce pokonała w wyjazdowym meczu zespół Znicza Pruszków. Piłkarze Marcina Brosza długo szukali drogi do bramki rywali, ale finalnie to się udało, choć trzeba przyznać, że mogło być w tym meczu przynajmniej dwa, a może nawet trzy do zera dla gości. Wcześniej jednak niecieczanie przegrali z Polonią Warszawa przed własną publicznością aż 0:3. Poza tym bilans ostatnich starć domyka zwycięstwo nad fatalnym ŁKS-em Łódź oraz pokonanie Stali Rzeszów i remis aż 3:3 ze Stalą Stalowa Wola.

Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy Wisły Kraków, to oni mogą pochwalić się serią zwycięstw. Przed tygodniem pokonali przed własną publicznością zespół Pogoni Siedlce 1:0. Wcześniej udało się wygrać z Odrą Opole oraz Chrobrym Głogów (dwa razy po 2:1). Bilans ostatnich spotkań podopiecznych Mariusza Jopa dopełnia zwycięstwo w starciu z Wartą Poznań oraz pokonanie Kotwicy Kołobrzeg.

Mecze drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza Znicz Pruszków 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Polonia Warszawa 3 ŁKS Łódź 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Stal Rzeszów 1 Stal Stalowa Wola 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Mecze drużyny Wisła Kraków Wisła Kraków 1 Pogoń Siedlce 0 Odra Opole 1 Wisła Kraków 2 Wisła Kraków 2 Chrobry Głogów 1 Warta Poznań 0 Wisła Kraków 1 Wisła Kraków 2 Kotwica Kołobrzeg 1

Historia spotkań

Tak, jak już wspominałem. W pierwszym meczu tych zespołów w tym sezonie padł wynik 2:0 dla Białej Gwiazdy, która przed własną publicznością pewnie wygrała. W poprzednim sezonie to jednak piłkarze Termaliki byli dwukrotnie lepsi od Wisły, bowiem wygrali przy Reymonta 3:0 oraz na własnym stadionie 2:1. Ostatni remis w starciu tych ekip padł w październiku 2022 roku, gdy w Niecieczy było 0:0. Z kolei ostatni raz krakowianie wygrali w wyjazdowym starciu w kwietniu 2017 roku, gdy było 3:2.

Kursy bukmacherów na ten mecz

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Wisły Kraków. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Mariusza Jopa wynosi mniej więcej 2.17. Z kolei za około 3.45 można postawić u bukmachera Betclic remis w tym starciu. Jeśli zaś chcemy zagrać na trzy punkty gospodarzy, a więc Termaliki, to zagrać to można po kursie 2.95.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Wisła Kraków 2.95 3.45 2.17 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2025 21:59 .