fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Zaczęła się przebudowa GKS-u Katowice

Klub oficjalnie poinformował, że żegna się z siedmioma zawodnikami

W nowej kampanii w szeregach katowiczan nie będzie między innymi Marcina Urynowicza, czy Marko Roginicia

Ruchy kadrowe w GieKSie

GKS Katowice ma ambitne plany związane z nowym sezonie. Na ostatniej Komisji Sportu w katowickim Urzędzie Miasta wiceprezes klubu Krzysztof Nowak wskazał konkretny cel przed zespołem. GieKSa ma walczyć o co najmniej baraże o awans do Ekstraklasy. Jest to ciekawa wiadomość, bo zwykle w klubie z Bukowej nie przekazywano tak jednoznacznych komunikatów.

Tymczasem od poniedziałku 19 czerwca 2023 roku w katowickiej ekipie zaczęły się prace nad budową kadry na nowy sezon. GKS Katowice podjął decyzję o rozstaniu z siedmioma zawodnikami. W gronie tym są: Zbigniew Wojciechowski, Michał Kołodziejski, Daniel Tanżyna, Marcin Urynowicz, Dominik Kościelniak, Marko Roginić oraz Daniel Dudziński.

W GKS-ie Katowice zapadły ważne decyzje kadrowe.



Więcej ⤵️https://t.co/MwkD3oHsSK — GKS Katowice (@_GKSKatowice_) June 19, 2023

Nową kampanię katowiczanie zaczną 22-23 lipca. Wkrótce ma zostać ogłoszony terminarz na nowy sezon Fortuna 1 Ligi.

Czytaj więcej: Przełom w sprawie czwartej trybuny stadionu Górnika Zabrze