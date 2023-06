PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice

Wiceprezes GKS-u Katowice zdradza plany klubu na nowy sezon

Drużyna powinna grać przynajmniej w barażach o Ekstraklasę

Fortuna 1. liga w nadchodzącym sezonie zapowiada się niezwykle ciekawie

“Ta liga będzie niesamowicie wyrównana”

Przed GKS-em Katowice bardzo wymagający sezon. Katowiczanie będą musieli rywalizować w niezwykle wyrównanej Fortuna 1. lidze, choć już w zakończonym sezonie mieli pewne problemy. To jednak nie zmienia planów zarządu klubu na nową kampanię. GieKSa ma walczyć o bardzo wysokie cele, czyli przynajmniej grę w barażach – mówi o tym wiceprezes klubu Krzysztof Nowak.

– Powiedziałem Dawidowi Dubasowi, który formalnie od 1 lipca będzie dyrektorem sportowym, że nie chcę, byśmy grali o 10. miejsce. Uważam, że powinniśmy grać przynajmniej o baraże. Mówię to publicznie po raz pierwszy, choć wiem, że trudności będzie wiele. Puszcza pokazała, że w barażach wszystko może się wydarzyć – mówi Krzysztof Nowak cytowany przez “Katowicki Sport”.

– Potrzebujemy 7-8 zmian, niektórzy zawodnicy są już niepotrzebni, trener nie widzi ich w składzie, który trzeba uzupełnić. Być może zapłacę kiedyś za to, co w tej chwili powiem, ale 20 lat w pierwszej lidze to dla GKS-u za dużo. Zrobiono wiele, by klub uporządkować. To nie jest nasze miejsce – dodał wiceprezes GKS-u Katowice.

