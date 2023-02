fot. PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Dudek

Zagłębie Sosnowiec zaliczyło drugą z rzędu porażkę pod wodzą trenera Darusza Dudka. Zagłębiacy ulegli w roli gospodarza Odrze Opole (0:2). Jednocześnie sosnowiczanie w minorowych nastrojach pożegnali się ze Stadionem Ludowym.

Zagłębie Sosnowiec jest już od siedmiu spotkań bez wygranej

Odra Opole wróciła na zwycięskie tory po trzech spotkaniach bez wiktorii

Trafienia dla Wikingów Południa zanotowali Artur Pikk i Dawid Czapliński

W końcówce spotkania jedenastki nie wykorzystał Bartosz Guzdek

Zagłębiu Sosnowiec włącza się sygnał alarmowy

Zagłębie Sosnowiec w sobotni wieczór rozgrywało swój ostatni mecz na kultowym Stadionie Ludowym. Ekipa Dariusza Dudka podejmowała Odrę Opole, przystępując do potyczki po przegranym starciu z Arką Gdynia (1:2). Wikingowie Południa mieli natomiast za sobą zremisowane starcie z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

W pierwszej połowie spotkania przy trudnych warunkach atmosferycznych związanych z porywistym wiatrem oraz padającym deszczem nie brakowało ostrej gry. Następstwem takiego obrotu wydarzeń były trzy żółte kartki w trakcie 16 minut gry. Ogólnie dłużej przy piłce utrzymywali się gospodarze, ale nie miało to przełożenia na sytuacje strzeleckie.

Wynik spotkania został natomiast otwarty w 32. minucie spotkania. Po centrze z rzutu wolnego Gonzaleza Galana piłka trafiła do Mateusza Kamińskiego, który głową zgrał piłkę do Artura Pikka, a ten z bliskiej odległości skierował ją do siatki. 29-latek jednocześnie w swoim drugiem występie w Odrze zdobył premierową bramkę. Zawodnik trafił do ekipy z Opola z FCI Levadnia w styczniu tego roku.

Po zmianie stron kolejny cios gospodarze otrzymali w 52. minucie. Po koronkowo rozegranej akcji z udziałem czterech zawodników bramkę na 2:0 zdobył Dawid Czapliński. Jednocześnie powoli gasła cierpliwość szalikowców Zagłębiaków, którzy zaczęli krzyczeć: “Ku*** mać, Zagłębie grać”.

Odra opuściła strefę spadkową

Odra natomiast cały czas grała swoje i w 55. minucie mogła praktycznie zamknąć mecz. Przed szansą zdobycia bramki znalazł się Konrad Nowak, który otrzymał świetne podanie od Rafała Niziołka. Niemniej źle przyjął piłkę i cała akcja spełzła na niczym.

Do końca zawodów wynik nie uległ już zmianie i trzy oczka zainkasowali zawodnicy Odry. Dzięki tej wygranej team Adama Noconia może pochwalić się pięcioma zwycięstwami w sezonie, legitymując się bilansem 19 oczek. Do sosnowiczan Odra traci już tylko trzy punkty.