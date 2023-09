Według informacji przekazanych przez "Sport.pl" TVP będzie pokazywać cztery, a nie jak dotychczas robił to Polsat trzy mecze w kolejce. Do tego pozostałe spotkania będzie można oglądać bez opłat w aplikacji i na stronie internetowej nadawcy.

PressFocus Na zdjęciu: Fortuna 1. Liga

Od przyszłego sezonu dojdzie do zmian w pokazywaniu Fortuna 1. ligi

Przetarg wygrała TVP, a teraz szykuje rewolucyjne zmiany

Wśród nich m.in. więcej meczy w otwartej telewizji

Większy dostęp do 1. ligi

Od przyszłego sezonu, po wielu latach Fortuna 1. liga oraz Fortuna Puchar Polski opuszczą telewizję Polsat. Nowym nadawcą, który dzięki wygranemu przetargowi będzie pokazywać te rozgrywki jest TVP. Telewizja Publiczna ma zamiar rozbudować obecną ofertę i mocno uatrakcyjnić przekaz spotkań z zaplecza Ekstraklasy.

Według informacji przekazanych przez “Sport.pl” TVP będzie pokazywać cztery, a nie jak dotychczas trzy mecze w kolejce. Do tego pozostałe spotkania będą dostępne dla kibiców na platformie internetowej sport.tvp.pl. Co jednak ważne wszystkie mecze mają być darmowe, co oznacza otwarcie się na nowego kibica i poszerzenie dostępu do rozgrywek 1. ligi. Według dziennikarzy portalu umowa między PZPN, a telewizją ma być sfinalizowana w ciągu kilku najbliższych tygodni.

