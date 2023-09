"Jest mi przykro, ponieważ wrzuciliśmy Kamila na konia. Kiedyś ten jego debiut musiał jednak nastąpić. Nie mam do niego pretensji. Akurat trafił na mecz, w którym nic nam nie wychodziło" - powiedział Jacek Zieliński po meczu z Pogonią Szczecin.

W sobotę w Krakowie Cracovia podejmowała na własnym obiekcie zespół Pogoni Szczecin. “Pasy” przystępowały do tego spotkania z dużymi nadziejami, bowiem w meczu debiutował Kamil Glik. Z kolei po drugiej stronie – w barwach Pogoni – występuje Kamil Grosicki. Mecz ten wzbudzał więc spore emocje, spotkało się ze sobą przecież dwóch zasłużonych reprezentantów Polski. Niemniej zwycięsko z tego starcia wyszedł ten drugi. Jego zespół wygrał aż 5:1, a trener Cracovii podsumował debiut Glika.

– Jest mi przykro, ponieważ wrzuciliśmy Kamila na konia. Kiedyś ten jego debiut musiał jednak nastąpić. Nie mam do niego pretensji. Akurat trafił na mecz, w którym nic nam nie wychodziło – powiedział Jacek Zieliński po meczu.

– Kamil zagrałby, nawet gdyby w zespole nie było kontuzji. Mieliśmy inny sposób na grę, ale musieliśmy go przemodelować. Rzecz w tym, żeby Kamil wytrzymał granie co trzy dni. Nasza w tym głowa, żeby to jakoś uporządkować i nie był narażony na inne kontuzje – dodał.

