Ruch Chorzów oficjalnie przekazał, że od 1 lipca nowym zawodnikiem 14-krotnych mistrzów Polski będzie Szymon Szymański. Zawodnik związał się z klubem z Cichej umową na rok z opcją przedłużenia o kolejne 24 miesiące.

Ruch Chorzów w cieniu kłopotów z jednym z masztów oświetleniowych nie zapomian o przyszłości. 14-krotny mistrz Polski tej zimy sfinalizował już kilka transferów, które mają na celu pomóc trenerowi Jarosławowi Skrobaczowi wywalczy awans do elity. Tymczasem władze klubu myślą też perspektywicznie.

W sobotę 21 stycznia 2023 roku światło dzienne ujrzał komunikat, że od 1 lipca zawodnikiem Niebieskich będzie Szymon Szymański. 26-latek trafi do ekipy z Cichej ze SKRY Częstochowa.

“1 lipca 2023 r. nowym zawodnikiem „Niebieskich” zostanie Szymon Szymański ze Skry Częstochowa. 26-letni obrońca związał się z Ruchem rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata” – brzmi oficjalny komunikat biura prasowego Ruchu Chorzów.

Urodzony w Bielsku-Białej zawodnik nie ukrywał radości, że będzie mógł kontynuować swoją karierę w Ruchu. W przeszłości zawodnik był już blisko dołączenia do chorzowskiej drużyny.

– Bardzo się cieszę, że udało się podpisać umowę z Ruchem. To wielki klub, dlatego to dla mnie duża sprawa. Znam tu wielu zawodników – część prywatnie, innych z boiska. Zdarzało się także grać przy Cichej i zawsze była tu wspaniała atmosfera. Nie mogę się już doczekać pierwszych treningów i meczów. Śmialiśmy się z prezesem Siemianowskim, że była to już trzecia próba przejścia do Ruchu, w końcu skuteczna. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy – mówi Szymon Szymański cytowany przez KSRuch.com.

Ruch do ligowego grania wróci w drugi weekend lutego. Pierwszy przeciwnikiem Niebieskich w 2023 roku w Fortuna 1 Lidze będzie Chrobry Głogów. Spotkanie prawdopodobnie odbędzie się na stadionie Piasta Gliwice.

