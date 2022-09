fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

ŁKS zremisował w pierwszym spotkaniu 12. kolejki Fortuna 1 Ligi z Zagłębiem Sosnowiec (1:1). Na gole w wykonaniu obu ekip trzeba było czekać do ostatniego kwadransa rywalizacji.

ŁKS przystępował do piątkowej batalii, mając szanse na to, aby przynajmniej do niedzieli zostać liderem rozgrywek. Podopieczni Kazimierza Moskala chcieli tym samym wrócić na zwycięski szlak po dwóch remisach z rzędu. Na drodze łodzian stanęło Zagłębie Sosnowiec, chcące zacząć wspinaczkę w górę ligowej tabeli.

W pierwszej Polowie nie byliśmy świadkami ciekawego widowiska. Więcej sytuacji wypracowali sobie goście, ale nie miało to przełożenia na celne strzały. Do przerwy każda z ekip zanotowała po jednej celnej próbie. Niemniej na tablicy wynikowej wyświetlał się rezultat 0:0.

Na pierwszego gola trzeba było czekać do 78 minuty. Wówczas po centrze w pole karne sosnowiczan najprzytomniej zareagował Dawid Kort, popisując się precyzyjnym strzałem, po którym do kapitulacji został zmuszony Michał Gliwa.

Gdy wydawało się, że ŁKS wydrze z gardeł sosnowiczan cenne trzy punkty, to plany ekipie Kazimierza Moskala pokrzyżował Marek Fabry. 24-latek jak na środkowego napastnika przystało, wyróżnił się instynktem snajpera, zdobywając bramkę na 1:1.

Ostatecznie do końca zawodów wynik się nie zmienił i obie ekipy musiały zadowolić się podziałem punktów. ŁKS w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków. Tymczasem sosnowiczanie u siebie zmierzą się z Bruk-Betem Termaliką.