fot. PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Arka Gdynia nie poprawiła swojego bilansu meczów w roli gospodarza w tej kampanii Fortuna 1 Ligi. Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza przegrali w spotkaniu 17. kolejki rozgrywek z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (1:2).

Arka Gdynia poniosła szóstą porażkę w tej kampanii

Arkowcy nie poprawili bilansu spotkań na swoim stadionie

Szóste zwycięstwo w sezonie zaliczył Bruk-Bet Termalica

W samej końcówce mimo że po spalonym kapitalna interwencją popisał się Tomasz Loska

Bruk-Bet Termalica odwrócił losy rywalizacji

Arka Gdynia po bolesnej porażce z ŁKS-em (1:3) chciała za wszelką cenę podnieść się z kolan w niedzielnym boju, chcąc jednocześnie odnieść drugie z rzędu zwycięstwo w roli gospodarza. Bruk-Bet Termalica Nieciecza chciał z kolei wykorzystać fakt, że Arkowcy w roli gospodarza nie radzą sobie najlepiej. Tym samym zespół Radoslava Latala miał zamiar odnieść drugie zwycięstwo w roli gościa w tej kampanii.

Po pierwszych trzech kwadransach rywalizacji więcej powodów do radości mieli gdynianie. Było to efektem szybko strzelonego gola przez Karola Czubaka, który w świetnym stylu wykorzystał podanie Huberta Adamczyka. Arka prowadziła, ale więcej z gry w pierwszej odsłonie mieli goście. Drużyna z Niecieczy dominowała pod względem utrzymania przy piłce, a także sytuacji strzeleckich, ale nie miało to przełożenia na wynik.

Po zmianie stron scenariusz gry nie uległ zmianie. Wciąż warunki dyktował Bruk-Bet Termalica. Z kolei gospodarze skupili się na bronieniu wyniku, nie oddając w drugiej połowie nawet jednego celnego strzału. Niecieczanie ostatecznie dopięli swego i wyrównali stan rywalizacji w 71. minucie, gdy w roli głównej wystąpił Kacper Karasek, który zdobył trzecią bramkę w tej kampanii.

Wynik rywalizacji został natomiast ustalony w 80. minucie. Czekający długo na swoją sytuację Muris Mesanović popisał się efektownym trafieniem, strzelając swojego piątego gola w tej kampanii. Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i trzy punkty zainkasowali zawodnicy Słoni. W następnej kolejce Arkowcy u siebie zagrają z Podbeskidziem, a Bruk-Bet Termalica na wyjeździe z Odrą Opole.