Dawid Kocyła podpisał nowy kontrakt z Wisłą Płock. Obecna umowa wychowanka GKS-u Bełchatów będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku.

Dawid Kocyła

Dawid Kocyła zdecydował się kontynuować w Wiśle Płock

Zawodnik przedłużył kontrakt z klubem

Nowa umowa 21-latka obowiązuje przez najbliższy rok

Oficjalnie: Dawid Kocyła przedłużył kontrakt z Wisłą Płock

Wisła Płock za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pochwaliła się przedłużeniem kontraktu z Dawidem Kocyłą. Trzykrotny młodzieżowy reprezentant Polski U21 parafował nową umowę z klubem, która będzie obowiązywał do końca przyszłego roku.

✅ Dawid Kocyła na dłużej pozostanie piłkarzem Wisły Płock! Nowy kontrakt 21-latka obowiązywał będzie do 31 grudnia 2024 roku. ➡ https://t.co/PPBkS6hAtt pic.twitter.com/WpFNI1ab8n — Wisła Płock (@WislaPlockSA) December 6, 2023

Dawid Kocyła trafił do Wisły Płock w lipcu 2020 roku. Wychowanek GKS-u Bełchatów miał bardzo dobre wejście do zespołu “Nafciarzy”, jednak z czasem przestał imponować swoją formą. Na początku 2022 roku został wypożyczony krótkoterminowo do Termaliki Nieciecza.

W obecnie trwającym sezonie 21-latek rozegrał osiem spotkań w koszulce płockiej ekipy. W tym czasie udało mu się strzelić jednego gola, a miało to miejsce w rywalizacji przeciwko Odrze Opole. Zaliczył również jedną asystę.

