Jose Kante

Piłkarska przygoda Jose Kante wkrótce się zakończy

33-latek ogłosił, że odejdzie na emeryturę wraz z końcem sezonu

Przed byłym piłkarzem Legii Warszawa ostatnie mecze w karierze

Oficjalnie: Jose Kante ogłosił zakończenie kariery

Polscy kibice mogą dobrze kojarzyć Jose Kante. Gwinejczyk zimą 2016 roku zasilił barwy Górnika Zabrze. W późniejszym czasie grał w Wiśle Płock oraz Legii Warszawa, gdzie występował do marca 2021 roku. Następnie trafił do Kairatu Almaty, a od ponad roku możemy go oglądać na azjatyckich boiskach.

Jose Kante od ośmiu miesięcy reprezentuje barwy japońskiej Urawy Red Diamonds. Klubu, w którym trenował go Michał Skorża. Okazuje się, że ten zespół będzie ostatnim w karierze 33-latka. Zawodnik ogłosił, że wraz z końcem sezonu zawiesi buty na kołek.

– Odchodzę szczęśliwy, spokojny, dumny, ale co najważniejsze, z wdzięcznością. Jestem wdzięczny za sposób, w jaki piłka nożna mnie ukształtowała. Dziękuję wszystkim kibicom, bez nich nie możemy wnieść wartości dodanej do tego sportu. Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w klub za powierzenie mi tego trudnego zadania oraz zaufanie i poleganie na mnie – powiedział cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Urawa w trwających rozgrywkach ma do rozegrania jeszcze kilka spotkań. Jednak będą one ostatnie w sezonie oraz w karierze Jose Kante.

